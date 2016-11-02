含寬敞庭院的明亮日系美宅

當你構思著理想的家的設計藍圖時，什麼是最重要的元素?
在忙碌的都市中，我們都期盼家能夠是讓人感到溫暖且自在的避風港。除此之外，如果能在家中也能感受大自然的氣息，那更是在美好不過的事了。想要在家裡感受自然的氣息，那麼良好的通風以及採光絕對是基本的要素。
這個點子簿中，アーキプレイス設計事務所的規劃為屋主心愛的家提供了絕佳的通風與採光，是符合屋主對於自然的崇尚與渴望的最佳範例。現在就來看看設計師是如何體現屋主的藍圖吧!
木質的百葉窗符合現代人重視隱私的特性，卻又比鐵欄杆來的有美感許多。百葉窗的設計讓路人能夠稍微窺探屋內，卻又不會破壞屋主想要的私密感。木質的材質也拉近了現代社會人與人之間的疏離感。
這個住宅的入口十分簡單大器，紅色的大門則在白色的主體中獨樹一格，也讓受邀的客人有個不無聊的第一印象。
庭院由 L 形的建築包圍。在庭院中擺放了 6 個露台座椅以及長桌，非常適合全家人在此度過美好的週末下午。將樹木栽種在木頭地板下的設計，輕鬆省去了添購盆栽的費用，而在座椅旁的樹木也能在夏天時提供良好的遮陰效果。L 型的設計還能方便屋內的家長隨時注意庭院的孩子們的情形，連接室內的木頭露臺則非常適合喜愛啤酒的屋主在此喝一杯。
在這個兼具客廳、餐廳以及廚房的開放空間中，大面積的落地窗提供了絕佳的採光。輕木地板以及米白色的牆壁是最貼近原始，也最能感受自然的氣息的設計。可以想像在一個美好的午後，坐在沙發上望著陽光透過樹葉滲透到室內的光線，開窗感受徐徐的微風，那是多麼美好的瞬間啊。
從屋頂俯瞰庭院，可見的是如同小樹林般豐富的自然景觀。能夠讓全家人一起聯絡感情，還能招待客人們用餐烤肉，這個庭院絕對是這個案件的設計重點。隨著季節的變換，屋主也能種植不一樣的花草植物，在家裡就能聆聽到自然的呼喚，也提供了家一個不一樣的意涵。