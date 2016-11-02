含寬敞庭院的明亮日系美宅

庭院由 L 形的建築包圍。在庭院中擺放了 6 個露台座椅以及長桌，非常適合全家人在此度過美好的週末下午。將樹木栽種在木頭地板下的設計，輕鬆省去了添購盆栽的費用，而在座椅旁的樹木也能在夏天時提供良好的遮陰效果。L 型的設計還能方便屋內的家長隨時注意庭院的孩子們的情形，連接室內的木頭露臺則非常適合喜愛啤酒的屋主在此喝一杯。