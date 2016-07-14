9 種讓牆壁不留白的創意佈置法

黑板總是會讓人回想到青澀的學校生活，以及當時總會在教室空無一人時，盡情在黑板上任意鬼畫符的情景。在這間咖啡店的磚牆上，畫上各種咖啡製造流程的黑板，不難讓人重拾校園情懷。

黑板絕對是讓牆壁不留白的好點子，而你可以隨時更換上面的畫作，或是在上面貼上照片，非常適合有點喜新厭舊又熱愛畫圖的你。