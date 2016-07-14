9 種讓牆壁不留白的創意佈置法

牆壁就像是女人的素顏一樣，是可以盡情揮灑創意的白紙，也會因為妝點的手法而有驚人的轉變。可惜的是絕大多數的人，常常選擇將牆壁留白。如果你正在為你的牆壁佈置構思靈感的話，我們為你集結了各種讓房間牆壁大變身的創意佈置法。你可以參考不同空間不同的牆壁佈置，讓你的創意不會跟房間風格過於衝突。
將相框掛在牆面上，也許已經不是什麼稀奇的佈置方式了，然而你可以掌握的訣竅是 – 將不同材質、大小及顏色的相框隨意地掛在牆上。圖中的相框風格迥異，掛的方式也不強調精準與平衡，但是也因此營造出隨性的風格。古典、復古以及現代風格的四種相框與古典的家具搭配起來完全不會突兀，也讓這個角落更有個性。
黑板總是會讓人回想到青澀的學校生活，以及當時總會在教室空無一人時，盡情在黑板上任意鬼畫符的情景。在這間咖啡店的磚牆上，畫上各種咖啡製造流程的黑板，不難讓人重拾校園情懷。
黑板絕對是讓牆壁不留白的好點子，而你可以隨時更換上面的畫作，或是在上面貼上照片，非常適合有點喜新厭舊又熱愛畫圖的你。
挑選一個你傾心的壁紙，可以為你省下許多規劃與佈置的時間與麻煩。在這個圖中，屋主選擇的壁紙甚至讓人有水彩畫的錯覺，比起一般的壁紙更為生動，而這樣色彩鮮明的壁紙則很適合偏向簡約風格的房間。
在這個色彩鮮明、獨特的弧形牆面上，最吸引人的便是挖空的收納格。比起收納的功能，這樣的收納格展示的成分更為濃厚。由於牆面佔這個住宅很大的空間，讓人一眼望去無法忽視它的存在，因此在中間的收納格擺放最得意的收藏，會是非常好的裝飾法。
當你的房間已經有豐富的色彩時，其實你只需要選擇一個簡單的畫作，便能為你的空間加分。例如這個屋主掛上的畫作非常簡單，但是畫作選用的色調卻能讓偏向粉嫩感的房間增添了個性。
對於不能在牆面上動手腳的你來說，將你喜歡的相框或是行李箱依著牆面擺放，是最省時也不失個性的作法。如果你的房間的牆面跟圖中的一樣偏矮的話，那依著牆面擺上裝飾品，仍可以讓人無法忽略。若是你的牆面較高，那妳可以把椅子靠著牆面擺，然後再將相框或其他裝飾品放在椅座上。
愛書人士想必都希望能夠展示自己的藏書，你可以像圖中的屋主一樣，依照房間梁柱的形狀設計你牆面的書架。傾斜的書架能夠妥善使用這個隱藏的角落，並且還跟書架下的古典沙發完美搭配。