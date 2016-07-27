陽台上的秘密樂園：打造迷你空間，盡享寧靜溫馨的私人時光

每回在銀幕上看到歐美電影裡的場景，有人慵懶地在陽台上曬著暖暖的陽光，慢條斯理地享用早點；或是當夜幕低垂，倒一杯紅酒享受夜風輕拂的感覺，在繁忙的工作之後，這樣輕鬆自如的時刻可真是人間一大樂事。

如果你是位自由工作者，在忙碌的日常中，一抬眼便能感受片刻的適意，放鬆換個好心情，也是難得的小確幸。羨慕這樣的場景嗎？如果你有個小陽台，不妨動手打造個迷人的私密空間！一起來看看以下這些好點子。