陽台上的秘密樂園：打造迷你空間，盡享寧靜溫馨的私人時光

每回在銀幕上看到歐美電影裡的場景，有人慵懶地在陽台上曬著暖暖的陽光，慢條斯理地享用早點；或是當夜幕低垂，倒一杯紅酒享受夜風輕拂的感覺，在繁忙的工作之後，這樣輕鬆自如的時刻可真是人間一大樂事。
如果你是位自由工作者，在忙碌的日常中，一抬眼便能感受片刻的適意，放鬆換個好心情，也是難得的小確幸。羨慕這樣的場景嗎？如果你有個小陽台，不妨動手打造個迷人的私密空間！一起來看看以下這些好點子。
如果你特別幸運，擁有這樣一塊開放式的陽台，可別浪費拿來當曬衣場了！仔細規畫空間，挑選體積適合的小型桌椅，不論是日出或黃昏，你都能在此享受安靜的私人時間。
許多人可能把這種迷你空間拿來堆雜物，成為另一個雜亂的地點。其實你只需要把這個地方打點好，栽些綠色小盆景，加張舒服的高背椅，它就成了都市裡難得的獨白小天地。
為小陽台製造浪漫氣氛的妙方之一，就是善用燈光。選擇體積恰當，外型具有藝術氣息的造型燈，在夜幕低垂時就可為自己創造出迷人的休憩空間，適合沈思，也適合約會喔。
稍大一點的陽台，可以不透明玻璃帷幕來增加隱密感。如圖選擇休閒感的小傢具，當朋友來訪時，不必只是坐在客廳裡，而可以到陽台上呼吸新鮮空氣，自由自在地高談闊論，是增添情誼的好方法。
照片上這樣的巧思，是利用牆上的繪畫，搭配形如鳥籠的燈飾，創造出極為唯美的氣氛！當夜幕低垂時，這樣的一個角落會讓你流連不捨，只想靜靜地享受充滿情調的夜晚。
如果陽台空間稍微寬敞些，可以放上一組 L 型座椅，再搭配壁燈、座下隱藏式燈光，闔家一起賞夜景，促膝談心，成為家庭聚會的好地方。