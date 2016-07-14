刺激感官的愛丁堡現代風美宅

讓人一眼驚豔的現代住宅外觀，常常在走入室內空間時，因其不符合期盼的馬虎設計讓人大感失望，並且產生＂金玉其外，敗絮其中＂的感嘆。

這次我們要介紹的美宅是由 Urban Creatures Architects 用心打造的作品，絕對不會讓你再有類似的感慨。由傑出的建築師與室內設計師們共同負責的這個住宅案件，從裡到外都符合屋主對現代風的要求與理念。現在就快來看看外觀與內部的細節吧！