刺激感官的愛丁堡現代風美宅

讓人一眼驚豔的現代住宅外觀，常常在走入室內空間時，因其不符合期盼的馬虎設計讓人大感失望，並且產生＂金玉其外，敗絮其中＂的感嘆。
這次我們要介紹的美宅是由 Urban Creatures Architects 用心打造的作品，絕對不會讓你再有類似的感慨。由傑出的建築師與室內設計師們共同負責的這個住宅案件，從裡到外都符合屋主對現代風的要求與理念。現在就快來看看外觀與內部的細節吧！
一眼見到這個現代的海濱風格建築時，腦袋不禁聯想起寧靜的海岸線以及周遭的小鎮。白色的牆面、氣派的方形大門，以及灰色的柔和屋頂，無不符合人們對海濱住宅的想像。
使用大量天然建材的外觀，搭配上維持良好的簡單花園，都能讓路人或是受邀而來的客人感受到屋主的絕佳品味。
這樣的木質大門帶給你什麼樣的感受呢？你是否也因為這樣的材質，感受到自然的氣息？
方形的木頭框架讓大門不會直接暴露在視線中，提供了適當的隱密感，三分之一的透明玻璃則為玄關提供充足的採光。寬敞的大門使用的霧面則滿足屋主對於隱私的要求。
熱愛廚房的你，絕對會被這個廚房的設計所吸引。
開放式的廚房中有著現代且線條俐落的中島型流理臺，屋主能夠輕鬆地拿取所需的用品，舒適地享受做菜的過程。大量的收納空間更方便屋主擺放各類的烹調用品以及器皿。
除了方便的系統設計外，最叫人稱羨的便是眼前寬大的落地窗。一邊做菜，一邊感受充足的陽光，誰能不想多待在廚房呢？
當你從庭院往窗內看時，可以注意到的是倚著流理台的吧檯式用餐區。客人們可以在此放鬆，小酌一杯，一邊聊著屋主的設計理念。
開放式的設計更讓人與戶外有更貼近的連結，因此在夏天悶熱時也不用刻意到室外。另外值得注意的便是有戲劇效果的深色地板磁磚，其中不同顏色的渲染效果讓地面看起來更有層次。
很多人想到現代風時，腦中浮現的不乏是全白的牆壁、不舒適的塑膠家具以及冰冷的地板。而這間美宅的室內裝潢絕對會打破你對現代風的既定印象。
灰色系的地毯、牆面以及沙發依舊符合現代感，紫色的俐落扶手沙發也為空間增添情趣。牆面上亦可以擺放抽象的畫作，讓房間更有變化。
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