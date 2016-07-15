翻新奇蹟: 搖搖欲墜的牧場化身現代風挑高住宅

在巴塞隆納的市中心曾有這麼一間搖搖欲墜的牧場兼穀場。這個牧場是美麗的海濱城市巴塞隆納眾多老建築中的其中一個，而法國建築師 Marc Mazeres 則興起了改造這個老建築，賦予其新生命的想法。

這個牧場在市中心圈養家畜不再合法後，便廢棄許久。雖然這個建築本身已經殘破不堪，但是其 274 平方米的寬敞面積，又正好坐落在巴塞隆納最時髦的區域 - 格拉西亞內，非常有改造的價值。

令人慶幸的是，建築師並沒有把這間牧場改造成一般的大樓，而是將之翻新成含倉庫與外院的家用住宅。在當地建築師 Lluís Corbella 的協助下，兩位同行開啟了改造的大工程。雖然兩位建築師都非常喜歡原本的架構，但是這個建築需要添加穩固性，因此建築師保留了磚頭的外觀，以及主要的支撐柱，拆掉了其餘的架構。

現在就來見證這個改造案件的驚人轉變吧!