翻新奇蹟: 搖搖欲墜的牧場化身現代風挑高住宅

在巴塞隆納的市中心曾有這麼一間搖搖欲墜的牧場兼穀場。這個牧場是美麗的海濱城市巴塞隆納眾多老建築中的其中一個，而法國建築師 Marc Mazeres 則興起了改造這個老建築，賦予其新生命的想法。
這個牧場在市中心圈養家畜不再合法後，便廢棄許久。雖然這個建築本身已經殘破不堪，但是其 274 平方米的寬敞面積，又正好坐落在巴塞隆納最時髦的區域 - 格拉西亞內，非常有改造的價值。
令人慶幸的是，建築師並沒有把這間牧場改造成一般的大樓，而是將之翻新成含倉庫與外院的家用住宅。在當地建築師 Lluís Corbella 的協助下，兩位同行開啟了改造的大工程。雖然兩位建築師都非常喜歡原本的架構，但是這個建築需要添加穩固性，因此建築師保留了磚頭的外觀，以及主要的支撐柱，拆掉了其餘的架構。
現在就來見證這個改造案件的驚人轉變吧!
瞧瞧這磚塊堆成的入口、受損的牆壁以及腐朽的木材與水漬，勢必是改造的大工程。雖然內部有許多問題，但是高聳的天花板與前廊深具改造的潛力。
這個開放式的生活空間真是太明亮了!白色的牆面、L型沙發與明亮的氣氛跟改造前簡直是天差地遠，但是建築師聰明地保流原來的木材橫樑，藉此打造出強烈的工業風格。
在開放的生活空間的另一端是非常寬敞的簡約風廚房。長形的流理台讓空間保留寬敞感，流理臺上方的多個儲物櫃則便於使用，而天花板的鋁質線條則加強了這個空間的工業風格。
在這個挪大的生活空間中，最吸引人注意的便是玩味十足的吊椅。
L型的沙發、銀色的冰箱、彈球機與幾個衝浪板都凸顯了屋主的嗜好與品味，也營造出這個生活空間的舒適感，這裡絕對是最適合家庭同樂的空間。
建築師加入了金屬的橫樑，藉此架構出不同的房間，並以這個懸吊的走道連結各個空間。這個設計點子完美的劃分出三個生活空間，也就是夫妻的房間，以及其他三位青少年兒子的房間與另外一個他們的共用空間。
在這個走道上，我們還能同時欣賞到建築原有的美麗磚塊以及木頭樑柱，而在走道上還擺放了多個書櫃，營造出更多層次。
主臥室的空間中最值得注意的便是全透明的玻璃浴室。淡色系的家具與家飾品、木頭地板以及磚塊的牆面還有銀色鋁質的天花板是打造出淡雅且柔和的工業風味的功臣。
最後我們要看的便是外院以及小型的泳池。這個建築的高度讓院子能夠倚著高牆，提高私密性。一些戶外的植物以及岩石，營造出簡約的美感。木頭的休息台以及小型的游泳池，非常適合住在西班牙的家庭!
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