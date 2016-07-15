混搭現代與古典風味，充滿個性的小面積雙層公寓

今天的點子簿要帶你欣賞一個舒適、現代卻又不失個性的公寓。
身在義大利的屋主希望能複製他們在倫敦的家，同時保留建築原有的質感與現代的裝修。為了滿足屋主的期望，設計師在這間小面積的公寓中，使用了許多高雅且現代的家具，然後搭配風格獨具的復古家飾品。
現在就一起來瞧瞧由 Ghost Architects 打造的這個混搭風格的雙層公寓吧!
從這個角度可以一覽這個美麗的家主打的時尚且高雅的風格。實木的餐桌是一樓空間的焦點，同時也提供屋主與客人舒適用餐的空間。復古風格的沙發與以現代風格為基調的公寓形成美好的反差，往二樓的樓梯則維持現代風的味道。
在小空間的公寓中，吊燈會是節省空間的照明選擇。現代風的燈泡打亮了木頭吧檯的區域，在視覺上也讓更有味道。而木頭吧檯也巧妙的分隔出室內的空間，卻又不會讓空間感覺過於狹小。
這個美麗的廚房很簡單卻時尚。木製的流理台與上方的木頭架都呼應了木頭桌與置物檯的溫暖質地。灰色的磚牆面則為廚房的空間增添個性，木頭吧台與流理台間放置了一面鏡子，能夠讓空間在視覺上感覺更為寬敞。
從這個角度可以看到設計師善用牆面，在上面釘上了六層的木頭架，除了讓牆壁不留白外，也可以增加收納的空間。
在沙發的正上方，設計師聰明地使用了玻璃地板，讓一樓的空間更開闊，不會讓人感到窒息。客廳使用不同色階的木頭鋪成地板，增加了地面的層次感。電視上方還架設了兩排木頭書架，是設計師妥善利用小空間的巧思。
住在這樣的空間中，想必一定能夠天天享受甜美的家居生活吧!
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