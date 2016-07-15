混搭現代與古典風味，充滿個性的小面積雙層公寓

今天的點子簿要帶你欣賞一個舒適、現代卻又不失個性的公寓。

身在義大利的屋主希望能複製他們在倫敦的家，同時保留建築原有的質感與現代的裝修。為了滿足屋主的期望，設計師在這間小面積的公寓中，使用了許多高雅且現代的家具，然後搭配風格獨具的復古家飾品。

現在就一起來瞧瞧由 Ghost Architects 打造的這個混搭風格的雙層公寓吧!