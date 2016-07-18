令人屏息的山中豪華美宅

今天的點子簿將帶你到山中旅遊，欣賞由土耳其設計師 Engel & Volkers Bodrum 一手打造的讓人屏息的美麗豪宅。
坐落在山中的這間住宅散發著格調，非常有成熟的風格，同時卻又不乏充滿創意的驚喜設計。設計師善加利用絕佳的景致，並且將山的外型巧妙融入在外觀與室內的建材與造型中。
如同美國早期環保領袖 – 約翰·繆爾所說的一般
群山在招喚，我必須離開，現在就讓我們奔往山中吧。
美國拳擊手穆罕默德·阿里:
折騰你的不是你爬的那座山，而是你鞋子里的小石頭
一眼望去，我們可以看到這個建築有多麼地完美。這個用石頭堆成的山中住宅完美的融入在周遭的山群與環境中。房子的開放式外院讓屋主能夠欣賞到美好的全景，而院子上方則搭建了美麗的棕色遮蔽屋頂，讓屋主不論天氣晴雨都能坐在外院欣賞風景。
英國詩人威廉·布萊克:
人與山的相會激盪出美麗的事物
從這個角度看，我們能發現室內與室外毫無接縫地銜接起來。外院主打典雅的木頭夾板以及游泳池，以及美觀卻又同時能夠防水的家具。簡單的灰色大燈籠也為外院營造出更濃厚的氣氛，而灰色的家飾品與家具更是與木頭地板搭配得宜。室內的用色雖與外院一樣使用中性色，但是材質更為精緻，營造出成熟的風格，也劃分出室外與室內的空間。
走廊這個較容易令人忽略的地方，其實也可以顯示出設計師與屋主的品味。設計師善加利用這個連結室內各個空間的走廊，以美麗的陶器盆栽與植物襯托出木質地板的質樸，也點亮了這個空間，加上時尚且獨特的座椅，輕鬆妝點走廊空間。
這間住宅中的廚房使用白色的磁磚地板、白色的流理台與櫥櫃以及白色的餐桌椅，給人的第一印象十分潔白純淨。白色系的廚房與磚石的牆壁互相呼應，在廚房也能感受到山間的原野氣息。這裡要給你的小撇步是，如果你想要維持廚房的潔淨感，擺放幾個櫥櫃是最佳的選擇，只要把廚房用品以及餐具全部收納起來，便能打造整齊的廚房空間。
臥房應該是這棟住宅中的最大亮點之一!白色系的磁磚地板與牆壁，搭配木製的四柱床，整間房間立刻飄散著寧靜與平和之美。四柱床上的透明麻質掛簾更加強調了山中的自然氣息，大面積的玻璃落地窗則確保了臥房空間的明亮自然光與良好的通風。這個臥房讓人不出門都能感受到濃厚的島嶼度假風情。
最後我們要欣賞的便是在花園中的休息區。設計師設置了比地面稍高的木頭夾板，上面放置了舒適的圓形沙發 兼具裝飾與實用姓的燈籠以及抱枕，打造了令人放鬆的區域。試著幻想在下午時分，坐在這個區域看本喜愛的書，或是曬日光浴，聆聽自然的氣息，享受這樣的簡單的美好，夫復何求?
看完在山中的美宅，不妨欣賞海濱風格的住宅: 刺激感官的愛丁堡現代風美宅