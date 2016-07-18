令人屏息的山中豪華美宅

今天的點子簿將帶你到山中旅遊，欣賞由土耳其設計師 Engel & Volkers Bodrum 一手打造的讓人屏息的美麗豪宅。

坐落在山中的這間住宅散發著格調，非常有成熟的風格，同時卻又不乏充滿創意的驚喜設計。設計師善加利用絕佳的景致，並且將山的外型巧妙融入在外觀與室內的建材與造型中。