翻新奇蹟: 打造魔幻花園的秘密

我想許多人應該都跟這本點子簿的屋主一樣，忽視寶貴的花園區，並放任置身其中的植物們任意滋長(自生自滅)。浪費了能夠讓我們在家就能貼近自然的花園空間，真是非常可惜的事，因此我們今天就要帶你看看，如何改造這個綠色空間。

我們為你集結了三種不同的花園改造前後的照片，如果你苦於不知如何讓你的花園完美變身的話，現在就往下看，相信你一定會找到許多實用的靈感，並且動手改造。