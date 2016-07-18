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翻新奇蹟: 打造魔幻花園的秘密

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
PATIO DE STYLE INDUSTRIE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER 庭院
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我想許多人應該都跟這本點子簿的屋主一樣，忽視寶貴的花園區，並放任置身其中的植物們任意滋長(自生自滅)。浪費了能夠讓我們在家就能貼近自然的花園空間，真是非常可惜的事，因此我們今天就要帶你看看，如何改造這個綠色空間。

我們為你集結了三種不同的花園改造前後的照片，如果你苦於不知如何讓你的花園完美變身的話，現在就往下看，相信你一定會找到許多實用的靈感，並且動手改造。

1. 改造前: 簡陋又雜亂

UN JARDIN CONTEMPORAIN, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
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這個花園擁有一間美麗花園該有的所有要素，但是卻缺乏專業的造景人士協助，因此看起來過於簡陋，並且雜亂不彰。

不完整的草坪以及狹窄的走道都是讓這個花園感覺毫無生機的主因，但是花園本身的面積與格局也提供了充足的改造空間。

1. 改造後: 如同皇宮般的後花園

UN JARDIN CONTEMPORAIN, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER 庭院
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這個花園在改造後變得生氣蓬勃!

整齊劃一的草坪與奶油色的走道與陽台空間、多葉的樹木與花草都訴說著伊甸園般的故事。

比起改造前的簡陋感，這個花園絕對會讓人想要駐足在此享受陽光與自然的呼喚，久久不捨離去。

2.改造前: 枯萎的植物

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在這個露臺中，幾乎所有的植物都已瀕離枯萎邊緣。這個令人感到悲傷的空間，似乎就像是盆栽們的墓園一樣，而像是從便宜小酒館拿的桌椅更是雪上加霜!

這個有高牆的花園是能發揮許多設計創意的空間，就讓我們往下看它的驚人變身吧!

2. 改造後: 雙層的美好

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這個轉變是否也讓你驚呼了呢? 善用這個高聳的空間，打造出二樓的空間絕對值得筆記! 在二樓的空間擺放桌椅，絕對能比在下層享受到更明亮且充足的陽光。底層的空間則可以成為手作用品的儲存空間，放置盆栽也能強化一樓的綠意。

淺色系的走道與各式的綠色植物搭配得宜，並且讓人感到更為輕鬆愉悅，也讓這個空間更為典雅。這個改造後的花園空間傳達了穩重卻又有趣的風味，這樣的轉變讓人瞠目結舌。

3. 改造前: 濃厚淒涼感

homify
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我想擁有泳池絕對是許多人的幻想，然而圖中這樣淒涼的泳池，不但沒有讓花園看起來更為高雅華麗，反而讓人有監獄風雲之感，絕對不符合任何人的浪漫幻想。

3. 改造後: 熱情島嶼

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos 獨棟房
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
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改造後的花園空間讓人不禁大呼 這才是我幻想中的泳池庭院阿!

往外院地面下而建的泳池立刻增添了現代感，也看起來更為豪華，而重新鋪設的磁磚走道則非常有度假風情。

.木頭的高聳屋頂與磚石的矮牆，搭配上旁邊栽種的熱帶樹木與植物，令人宛若置身在高級度假飯店中。在這裡，只要拿著一杯雞尾酒，身穿著比基尼，便能享受一個愉悅的午後時光。

如果你看完這個翻新奇蹟後還不過癮，那不妨看看另一個令人驚奇的裝修案件: 翻新奇蹟: 搖搖欲墜的牧場化身現代風挑高住宅

令人屏息的山中豪華美宅
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