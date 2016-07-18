6 個讓家中井然有序，潔癖控不可不看的小訣竅

你是不是無法忍受家中堆滿雜物，只要看到家裡雜亂不堪的樣貌就會全身不自在呢?
在這個點子簿中，我們將與你分享 6 個讓你的視線所及之處都能整齊劃一，讓生活空間不再凌亂不堪的小訣竅。
走廊是每個家的入口，也是賦予你的客人第一印象的地方，從這裡著手你的家中規劃是再好不過的開頭了。
實用以及拿取便利的儲存系統櫃能讓走廊空間看起來乾淨俐落，並且還能妥善運用到樓梯下的空間，同時不失現代與俐落感。
建立一個計畫表是將家裡維持地有條有理的長遠之計。你可以抽空坐下來訂立一個時間表，首先列出最重要的事項，然後再整理出較微小的細節。不論是規劃週間的其中一天或是在不同日進行其他的整理工作，打掃與整理家中最重要的便是你能夠持之以恆地維持下去。
我們建議一週或是兩週內抽出一天大掃除，這將會確保每次客人來訪時，你的家中隨時是乾淨的!
放任你的髒衣物層層堆起是最糟不過的事了!髒亂的衣物會讓你的空間或是房間看起來毫無章法，並且孳生怪味。我們建議你，當你的洗衣籃已經堆滿衣物時，你就該動手洗衣了!
上面的撇步也適用於家中的碗盤。雖然煮完飯後洗碗盤是最累人的事情，但是只要一兩天沒洗碗，堆疊的碗盤數量便會異常驚人，也會更難清洗。
試著在每次用完餐具後就清洗的習慣，如果真的沒辦法的話，你可以在睡前把碗盤洗好，這樣在早晨迎接你的，便是發亮的乾淨碗盤，你也可以更快速做好早餐。
不只以一週計算的計畫能夠幫助你，每日的計畫也能對你的房間整潔度有大量的幫助。
你可以在家中找個最能讓你專注的角落，列出每個早晨你必須要做的事情，或是在睡前列出隔天該整理的項目。
將家裡打理好並非是件痛苦的事情，你其實可以享受整理的過程。只要你把打掃當成一種習慣，久而久之不整理你反而會渾身不自在。
除了上列的方法，有個儲藏間會是讓家中更整齊的不費力的方法，你可以參考 : 7 種令人意想不到的儲藏間