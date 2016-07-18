6 個讓家中井然有序，潔癖控不可不看的小訣竅

走廊是每個家的入口，也是賦予你的客人第一印象的地方，從這裡著手你的家中規劃是再好不過的開頭了。

實用以及拿取便利的儲存系統櫃能讓走廊空間看起來乾淨俐落，並且還能妥善運用到樓梯下的空間，同時不失現代與俐落感。