每個女人都想擁有的浪漫地中海風情住宅

今天的點子簿是所有內心柔情似水但又隨性自在的女人們都會渴望擁有的住宅。柔和的中性色調以及傳達著女人味的家飾品，都修飾了大型家具，以及磚石本身的沉重感。
現在就來看看由熟知女人心的 BLOOMINT DESIGN 為屋主所打造的這間美宅，也許你也能從中找到提升家中女主人味道的靈感!
大小各異的棕色石頭堆疊成牆，與身後的樹木相互呼應。麻質的透光涼棚讓主客在此歇息時，都能盡情享受陽光，卻又免於曬傷之苦。倚靠在簡單的白色床椅上的女主人，是地中海島嶼上最美麗的風景。
這房子的每一個角落，都能看出設計師與屋主的用心以及善於搭配的手法。不管是餐桌、咖啡桌、燈飾或是花瓶們都各具自己的生命與特色，然而組合起來都能傳達著女人味的屬性。白色的牆面成為最美好的空白畫布，不僅能夠讓室內更為明亮，中性的色調也讓家具與家飾品能盡情地展現他們的特色。相較於木頭家具偏向原始的調性，偏粉嫩以及做工與線條都很精緻的家飾品，成功地調和了整體感。
設計師在樓梯下三角空間設置了地中海式的石灰岩椅，搭配上藍色系的圖紋抱枕，除了能夠妥善利用樓梯下留白的空間，在視覺上更加強了地中海的風情。
相較於上圖的空間，這個寬敞的空間以簡單的白牆、木頭地板以及屋頂所打造而成。少了顏色與飾品的干擾，讓人感到寧靜的木材可以讓屋主安心且放鬆地在此冥想，或是做瑜珈。如果有大家庭的客人來訪，這個地方還能立刻化身為客房，挪大的空間也能隨時消化不同家具的擺放。
正如我們看到這個拼貼圖的左圖中的主打色一般，這個住宅中的臥房非常清新自然。挪大的落地窗上端的雕花再次凸顯柔美且精緻的味道，也提供絕佳的通風與採光。右圖的浴室中的天然石材牆壁讓人可以在沐浴時宛如置身戶外，卻又能在自然的色調下完成放鬆。
簡單的白色和灰色勾勒出典雅的風格，木頭的假窗與門框以及劍麻地毯則訴說著大自然的枕邊故事。銀色的吊燈為房間增添現代的風格，木頭挖空底架的白色燈具則高雅又不失創意與特色。這個房間絕對是融合不同風格的家飾品的成功案例。
在這張圖你可以看出來，室內的浴室以中性色系為主，石頭的材質讓人感到穩重，在夏天也能讓浴室更為涼爽。戶外的磚牆上打著陽光，躺在沙灘椅上欣賞曬日光浴，隨意望著充滿地中海風情的九重葛，這樣自在的生活，讓人大嘆生命的無限美好。
如果你也喜歡這樣明亮系的住宅，你不妨看看:含寬敞庭院的明亮日系美宅