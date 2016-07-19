每個女人都想擁有的浪漫地中海風情住宅

今天的點子簿是所有內心柔情似水但又隨性自在的女人們都會渴望擁有的住宅。柔和的中性色調以及傳達著女人味的家飾品，都修飾了大型家具，以及磚石本身的沉重感。

現在就來看看由熟知女人心的 BLOOMINT DESIGN 為屋主所打造的這間美宅，也許你也能從中找到提升家中女主人味道的靈感!