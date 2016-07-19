座落在郊區、外觀低調的時尚現代風住宅

這間吸引人注意的住宅其實在外街上一眼望去並非過於雄偉，反而是偏為低調，讓人難以想像在這個住宅的另外一頭隱藏著什麼樣的驚喜。在冰冷的鐵欄之內，這間住宅默默地撰寫著現代風格的奢華。
這間住宅的面積並非太大，但是足以容納一個游泳池以及露臺，以及讓設計師發揮各種創意與巧思。在設計事務所 LGZ Taller De Arquitectura 的用心規劃下，建造了風格非常俐落現代，卻又不失溫暖的家。
今天帶你先從露臺欣賞這間住宅。這個角落最適合沐浴在陽光之中，盡情放鬆。如果想要享受更無盡的視野，上層的露臺可以讓你與陽光和天空更為接近。
上層的露臺同時也提供泳池的部分區塊一個遮陰的地方，而以藍色磁磚鋪成的泳池讓視覺上感到更為沁藍。
這間住宅面向大街面的外觀十分低調簡單，在鐵柵欄的後方是倉庫與入口。鐵欄後的綠色植物柔化了鐵的冰冷與剛硬，為偏為冷調的整體外觀帶來生機。
建築本身的線條則是相當俐落，讓人不難從外觀就能感到簡約的現代感。
這個家的入口非常的隱密，除了屋主以及受邀的客人，路人無法從街道上窺探。木頭的門暖化了由冷色調的牆與梁柱，而暖色系的照明也為此空間加溫。
在這個空間中也不乏綠色植物點綴，鋪上石頭以及木頭走道的設計則讓入口隱約飄散禪風。
這個家中的室內生活空間與其外觀大相逕庭。天花板以木材搭建而成，與木頭餐桌椅以及部分區塊的木質牆壁勾勒出溫暖的面容。落地窗的外面則是一片的綠意，誰能想像在水泥色的冰冷外觀之下，會隱藏著這樣溫暖的內在呢？
浴室的用色更是令人意想不到了，紅色的磁磚著實讓人感受到熱情與溫暖，在這個空間中沐浴絕對不會感到冰冷，視覺上也別具特色。洗手台美麗的弧形，既簡約又不失創意。
最後我們要再回到露臺，但這次我們要往不同的面望去。在晚間時分，在露臺上可以欣賞到外面的夜景，沒有遮蔽物的設計也讓視線更為寬廣。沁藍的游泳池在夜間的打光中感覺更有氣氛，在此喝杯酒，享受微醺之感，是非常放鬆且美好的時刻。
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