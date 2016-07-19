座落在郊區、外觀低調的時尚現代風住宅

今天帶你先從露臺欣賞這間住宅。這個角落最適合沐浴在陽光之中，盡情放鬆。如果想要享受更無盡的視野，上層的露臺可以讓你與陽光和天空更為接近。

上層的露臺同時也提供泳池的部分區塊一個遮陰的地方，而以藍色磁磚鋪成的泳池讓視覺上感到更為沁藍。