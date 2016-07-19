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座落在郊區、外觀低調的時尚現代風住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 露臺 木頭 Wood effect
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這間吸引人注意的住宅其實在外街上一眼望去並非過於雄偉，反而是偏為低調，讓人難以想像在這個住宅的另外一頭隱藏著什麼樣的驚喜。在冰冷的鐵欄之內，這間住宅默默地撰寫著現代風格的奢華。

這間住宅的面積並非太大，但是足以容納一個游泳池以及露臺，以及讓設計師發揮各種創意與巧思。在設計事務所 LGZ Taller De Arquitectura 的用心規劃下，建造了風格非常俐落現代，卻又不失溫暖的家。

開放式的房子

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 露臺 木頭 Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

今天帶你先從露臺欣賞這間住宅。這個角落最適合沐浴在陽光之中，盡情放鬆。如果想要享受更無盡的視野，上層的露臺可以讓你與陽光和天空更為接近。

上層的露臺同時也提供泳池的部分區塊一個遮陰的地方，而以藍色磁磚鋪成的泳池讓視覺上感到更為沁藍。

低調的外觀

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 金屬 White
LGZ Taller de arquitectura

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LGZ Taller de arquitectura

這間住宅面向大街面的外觀十分低調簡單，在鐵柵欄的後方是倉庫與入口。鐵欄後的綠色植物柔化了鐵的冰冷與剛硬，為偏為冷調的整體外觀帶來生機。

建築本身的線條則是相當俐落，讓人不難從外觀就能感到簡約的現代感。

優良照明的入口

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 窗戶 木頭 Wood effect
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LGZ Taller de arquitectura
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這個家的入口非常的隱密，除了屋主以及受邀的客人，路人無法從街道上窺探。木頭的門暖化了由冷色調的牆與梁柱，而暖色系的照明也為此空間加溫。

在這個空間中也不乏綠色植物點綴，鋪上石頭以及木頭走道的設計則讓入口隱約飄散禪風。

溫暖的生活空間

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

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這個家中的室內生活空間與其外觀大相逕庭。天花板以木材搭建而成，與木頭餐桌椅以及部分區塊的木質牆壁勾勒出溫暖的面容。落地窗的外面則是一片的綠意，誰能想像在水泥色的冰冷外觀之下，會隱藏著這樣溫暖的內在呢？

紅色浴室

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 Red
LGZ Taller de arquitectura

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浴室的用色更是令人意想不到了，紅色的磁磚著實讓人感受到熱情與溫暖，在這個空間中沐浴絕對不會感到冰冷，視覺上也別具特色。洗手台美麗的弧形，既簡約又不失創意。

美好的視野

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 泳池 磁磚 Blue
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最後我們要再回到露臺，但這次我們要往不同的面望去。在晚間時分，在露臺上可以欣賞到外面的夜景，沒有遮蔽物的設計也讓視線更為寬廣。沁藍的游泳池在夜間的打光中感覺更有氣氛，在此喝杯酒，享受微醺之感，是非常放鬆且美好的時刻。

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