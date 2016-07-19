翻新奇蹟：陰鬱的公寓化身明亮美房的華麗變身術

一間公寓的明亮度以及色調可以左右居住的人的心情。當家中的採光不佳時，不僅看起來黯淡不堪，還很有可能讓人產生陰鬱之感。
室內設計師是能夠為急需改造的家施展魔法的不二人選，不論是改善動線或是天花板及牆壁，都能夠讓相同的空間呈現不一樣的視覺感受。
在這本點子簿中，我們要帶你看看由室內設計師一手改造的公寓的華麗變身，你將能看到每個不盡理想的家的無限淺能。
這間公寓的主要空間空無一物，也毫無裝潢可言，身在這樣的空間中，你是否也感到一陣淒涼？
不過放眼望去，窗戶的面積條件優良，而窗外的風景滿是綠意，不難發現這個公寓有非常好的改造條件。
現代人偏好開放式的空間，因此應該很少見到有設計師會在室內空間中增加牆面。然而略增牆面能夠更加清楚劃分不同的生活空間，若是像圖中這種沒有完全密閉的牆面，也能保留公寓的寬敞感。
另外，設計師將地板鋪上木板，整間公寓的質感立刻提升。
面積小的廚房牆面使用了磁磚以及亮藍色，讓採光沒有客廳優越的廚房能夠看起來更為明亮。
在流理台的下方有能收納廚具的收納櫃，上方的空間也沒有被浪費，架設了展示櫃，方便屋主擺放較為美觀的餐具。
廚房的後方是雅緻且充滿禪意的用餐空間，木製的桌椅讓人能夠放鬆享受餐點。餐廳旁邊的木頭展示櫃則能收藏許多藝術品，讓屋主在用餐時可以一邊欣賞他的珍貴收藏。
有些人聲稱不同色階的木材堆疊在一起並不美觀，但我想這張圖可以證明他們並非完全正確。不同色階的木頭地板能讓空間感覺更豐富有層次，算是另類的裝飾法。
在這個多出來的空間中，擺放抹茶色的沙包椅，搭配線條俐落的盆栽，就能簡單裝飾空間。
如果你喜歡改造案件給你的驚喜感，不妨瞧瞧：翻新奇蹟: 搖搖欲墜的牧場化身現代風挑高住宅