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翻新奇蹟：陰鬱的公寓化身明亮美房的華麗變身術

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
『恋に落ちる』, 株式会社しあわせな家 株式会社しあわせな家
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一間公寓的明亮度以及色調可以左右居住的人的心情。當家中的採光不佳時，不僅看起來黯淡不堪，還很有可能讓人產生陰鬱之感。

室內設計師是能夠為急需改造的家施展魔法的不二人選，不論是改善動線或是天花板及牆壁，都能夠讓相同的空間呈現不一樣的視覺感受。

在這本點子簿中，我們要帶你看看由室內設計師一手改造的公寓的華麗變身，你將能看到每個不盡理想的家的無限淺能。　

改造前：空無一物

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這間公寓的主要空間空無一物，也毫無裝潢可言，身在這樣的空間中，你是否也感到一陣淒涼？

不過放眼望去，窗戶的面積條件優良，而窗外的風景滿是綠意，不難發現這個公寓有非常好的改造條件。

改造後：增加牆面

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現代人偏好開放式的空間，因此應該很少見到有設計師會在室內空間中增加牆面。然而略增牆面能夠更加清楚劃分不同的生活空間，若是像圖中這種沒有完全密閉的牆面，也能保留公寓的寬敞感。

另外，設計師將地板鋪上木板，整間公寓的質感立刻提升。

改造後：亮麗的廚房

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面積小的廚房牆面使用了磁磚以及亮藍色，讓採光沒有客廳優越的廚房能夠看起來更為明亮。

在流理台的下方有能收納廚具的收納櫃，上方的空間也沒有被浪費，架設了展示櫃，方便屋主擺放較為美觀的餐具。

改造後：雅緻的用餐空間

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廚房的後方是雅緻且充滿禪意的用餐空間，木製的桌椅讓人能夠放鬆享受餐點。餐廳旁邊的木頭展示櫃則能收藏許多藝術品，讓屋主在用餐時可以一邊欣賞他的珍貴收藏。

改造後：混搭

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有些人聲稱不同色階的木材堆疊在一起並不美觀，但我想這張圖可以證明他們並非完全正確。不同色階的木頭地板能讓空間感覺更豐富有層次，算是另類的裝飾法。

在這個多出來的空間中，擺放抹茶色的沙包椅，搭配線條俐落的盆栽，就能簡單裝飾空間。

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