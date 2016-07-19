翻新奇蹟：陰鬱的公寓化身明亮美房的華麗變身術

一間公寓的明亮度以及色調可以左右居住的人的心情。當家中的採光不佳時，不僅看起來黯淡不堪，還很有可能讓人產生陰鬱之感。

室內設計師是能夠為急需改造的家施展魔法的不二人選，不論是改善動線或是天花板及牆壁，都能夠讓相同的空間呈現不一樣的視覺感受。

在這本點子簿中，我們要帶你看看由室內設計師一手改造的公寓的華麗變身，你將能看到每個不盡理想的家的無限淺能。