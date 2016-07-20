寬敞玄關的活用術！具有咖啡空間的住家

現代人越來越喜歡將戶外與室內的空間作連結，空間更開放後，人心自然也更開闊了。

在這本點子簿中，我們想要與你分享由日本建築師 KOMAGURA 所設計的住宅。建築師妥善運用玄關的空間，將之打造為適合社交或是家人互動的咖啡空間。不論是在露臺或是玄關的區域，都能欣賞到駐足在住家前面那美麗的櫻花樹，在住家就能享受到不尋常的美景。