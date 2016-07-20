寬敞玄關的活用術！具有咖啡空間的住家

現代人越來越喜歡將戶外與室內的空間作連結，空間更開放後，人心自然也更開闊了。
在這本點子簿中，我們想要與你分享由日本建築師 KOMAGURA 所設計的住宅。建築師妥善運用玄關的空間，將之打造為適合社交或是家人互動的咖啡空間。不論是在露臺或是玄關的區域，都能欣賞到駐足在住家前面那美麗的櫻花樹，在住家就能享受到不尋常的美景。
這個住宅最吸引人的莫過於門前那棵已經 60 歲的櫻花樹了。在櫻花季這人擠人的季節中，屋主在家就能獨享這奢侈的景色。由於櫻花季的天氣還尚未暖和，因此開放的玄關設計讓屋主能夠不受寒地在室內欣賞櫻花的姿態。
除了櫻花之外，日本人最喜歡的應該就是木頭了吧！木頭的門框與地板和餐桌椅，呼應著住家前的遠山。露臺上搭建的電動遮陽篷能夠確保木材的質感不會因刮風下雨而損壞，讓住家的建材維持地更良好，同時也提供了一個開放的咖啡廳空間。
玄關的設計使用西式的瓷磚地板搭配日式的木頭家具。屋主除了可以在這個空間品茶，享用餐點外，還可以當作個人的工作室。
除了當作個人工作室外，寬敞的玄關更能擺設屋主最傑出的畫作，成為小型的家中藝廊。前來的客人可以先瀏覽屋主得意的作品後，到外頭的露臺喝杯咖啡，欣賞眼前的櫻花。
這個住宅每天坐擁的，便是眼前的這片美景。遠處的山脈與農田，眼前的櫻花樹，都能讓人感到心曠神怡，再加上能當作工作室使用的玄關，想必能夠激發屋主的創作靈感吧！
喜歡自然的你，也許可以瞧瞧這間坐落在山中的美麗住宅。