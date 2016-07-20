好浪漫 – 5 個讓你盡享復古電影情懷的客廳設計

懷舊電影中出現的皮革家具，總是傳達著一種迷人的老式浪漫。如果能夠把家裡的客廳打造出電影中的情調，似乎可以享受穿越時空的美妙滋味。
然而一昧的使用復古的元素似乎反而會讓人掉進不知今夕是何夕的黑洞，如果害怕這樣的情形發生，混搭復古與現代的家具與家飾品是最聰明的選擇。今天就讓我們來看看室內設計師所打造的，充滿復古情調，卻又不失現代感的客廳設計吧！
管道外露、光禿禿的天花板以及走廊牆壁的磚紅色讓人聯想到布魯克林區的公寓。麂皮的老沙發是這個空間中最重要的復古元素，不難想像一位品味卓越的藝術家在此生活的樣貌。
這個客廳的整體風格十分淡雅。老式的皮革沙發與仿古的布質單人沙發搭配出多元的層次。熱帶風情的植物與淡雅的窗簾，以及木質的窗框都讓客廳能夠在散發復古味的同時洋溢著現代的美感。
美麗的淡藍色牆壁與灰色天花板是打亮客廳空間的功臣，黃色的沙發與建築本身優雅的古典雕花呼應。為了不讓客廳因為過多的復古元素而令人感到沉重，現代的相框、鏡子、抱枕，以及壁爐前的弧形玻璃板，都適度的平衡了客廳的整體感。
有溫馨照明的客廳中，兩人座的黑色皮革沙發與復古的儲物櫃展示了懷舊的風情。木頭的地板加強了典雅的氣息，仿歐式老建築客廳的牆壁則讓客人能夠坐上時光機，感受舊時光的氛圍。
雖然擺放了復古的皮革沙發，但是奇妙的是木質的地板、白色的牆壁與盆栽讓人嗅出一絲日系的味道。電視的後牆漆上黑色，再搭配上散發工業風的黑色框架，讓這間客廳復古中帶有個性。
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