好浪漫 – 5 個讓你盡享復古電影情懷的客廳設計

美麗的淡藍色牆壁與灰色天花板是打亮客廳空間的功臣，黃色的沙發與建築本身優雅的古典雕花呼應。為了不讓客廳因為過多的復古元素而令人感到沉重，現代的相框、鏡子、抱枕，以及壁爐前的弧形玻璃板，都適度的平衡了客廳的整體感。