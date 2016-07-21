與周遭環境相互呼應，滿足想像的實用玻璃屋

嘿，讓我們一起發掘適合家庭，一個令人放鬆又舒適的獨特住宅吧!
今天點子簿要介紹的住宅以各類不同的有型家具與迷人的家飾品堆疊而成，將屋主卓越的品味無限放大。除了令人驚豔的室內設計與裝潢外，這個建築本身的閃亮外觀讓人停止呼吸。位於阿姆斯特丹的建築師事務所 Blok Kats van Veer 創造能容納真人的放大鏡住宅，建築的正面與背面都以玻璃打造而成，建立視覺上的震撼感。
現在就快來看看這個美麗的專案的精彩細節吧!
這個在荷蘭卑爾根的玻璃屋的屋頂尖端往如奔向天空一般地往上延伸，以玻璃、木材和金屬架構而成的住宅除了美觀也很堅固。
搭配灰色調外框的玻璃窗戶與淺色木材完美融合，是仿造在這個區域特有的銀樺樹的設計。花園內種植了密度高的小灌木和爬行植物，種植在灌溉線上的植物們讓屋主便於整理。
這個住宅的外觀令人眼睛一亮，而室內的時尚感更是讓人止不住驚訝之情。你可以看到這個開放式的主要生活空間的每件家具都是獨一無二的，不同風格的沙發與座椅以及餐桌擺設在一起卻異常和諧，值得喜歡混搭風格的人筆記。
在這個空間的擺設中，最值得效法的便是將不同圖紋的地毯堆疊，藉此打造出不刻意且個性的風格。
由於建築的本身使用了大量的水泥與鐵材，因此在飾品的選擇上可以以偏柔美風格的色系，平衡建材的剛硬特性。
這個住宅的廚房是完美的現代風的典範!瞧瞧那拋光混凝土地面、不銹鋼流理台和綜合家電櫥櫃都是現代風格的重要元素。
二樓的閣樓空間是當成家庭辦公室的最佳選擇。這個空間凸顯了建築架構的美麗線條，只要擺上簡單的桌椅，就能在這個空間中專注地工作。大量的透明窗面更能讓屋主稍感疲累的時候欣賞外頭的綠意。