與周遭環境相互呼應，滿足想像的實用玻璃屋

嘿，讓我們一起發掘適合家庭，一個令人放鬆又舒適的獨特住宅吧!

今天點子簿要介紹的住宅以各類不同的有型家具與迷人的家飾品堆疊而成，將屋主卓越的品味無限放大。除了令人驚豔的室內設計與裝潢外，這個建築本身的閃亮外觀讓人停止呼吸。位於阿姆斯特丹的建築師事務所 Blok Kats van Veer 創造能容納真人的放大鏡住宅，建築的正面與背面都以玻璃打造而成，建立視覺上的震撼感。

現在就快來看看這個美麗的專案的精彩細節吧!