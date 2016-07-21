善開隙間：擁抱光與風進駐的住宅

若想在被舊有住宅圍繞條件下的空地中新建住屋，相信善用「隙間」必定能發揮驚人的效果。這裡的「隙間」指的不是工程上的縫隙疏漏，而是經過精心設計，能巧妙將室外景緻接引入室內的開口。
這次點子簿要介紹的就是使用隙間效果讓室內居住空間更為舒適的住宅。以群馬縣中之条町為據點的建築師ATELIER N，善於將住屋周圍的景觀及光影、自然風與綠意一併規劃進住家中，讓居住空間在視覺上更為寬敞。即使在緊密的住宅街中，也能汲取享有自然景色。
此建案的空地位於為了維護都市綠意自然景觀而規劃的風致地區內。住宅外觀採用大面積的白色牆面及淺色調木質素材。
建築整體特徵為大量的採光開口及梯形狀外觀。在建築外圍的一道木質壁擋則發揮屏風般的功能兼顧居住空間的隱秘性。這是棟將開窗隙間使用得十分到位的住宅。
用餐處設置於有挑高的天井及充足側面採光的開放感空間內。側方的隙間在拉開日式格子門後開闊得像是切割下了一畝天空占為己有。
不論是地板、天花板、中島吧台及階梯，皆大量採用給人自然系好心情的木質素材。從隙間望出去還有充滿綠意的緣廊及庭園植栽。
客廳區是利用一兩階地面高低差產生的空間，雖與挑高開放感十足的餐廳區相接，降下天花板高度的區域反而給人一種能安穩踏實待上一小陣子的隱秘趣味感。壁面上滿滿的收納木架與抽屜可以擺放所有喜愛的書本及小物，陽光從書櫃上的小窗緩緩透進來，選本書坐下來在這個明亮的空間裡靜靜感受閒適時光的美好。
即使被周圍其他住宅包圍，藉由隙間效果的活用，恰恰好高度的橫幅隙間及垂直採光窗口仍然能為和室提供兼顧自然光影的享受和隱秘性的空間。坐在榻榻米上，從腳邊可窺看到庭園植栽，清晰的一道長光從側上方窗口透進來，是這個和室空間裡最令人驚喜不過的藝術點綴，在這裏你可以細細體會一天中日光推移的禪意。
黃昏時分，從中庭看進去，室內令人感到溫暖熱鬧的橘黃燈光流竄到緣側和庭園邊上。除了光線的引導設計，積極使用的無垢板和漆喰也是讓人倍感溫暖踏實的日式建築元素。整個建築圍繞著中庭植栽的設計讓人不管在這個住宅的哪個方向都能享受到視線所及的綠意。
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