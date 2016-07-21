善開隙間：擁抱光與風進駐的住宅

若想在被舊有住宅圍繞條件下的空地中新建住屋，相信善用「隙間」必定能發揮驚人的效果。這裡的「隙間」指的不是工程上的縫隙疏漏，而是經過精心設計，能巧妙將室外景緻接引入室內的開口。

這次點子簿要介紹的就是使用隙間效果讓室內居住空間更為舒適的住宅。以群馬縣中之条町為據點的建築師ATELIER N，善於將住屋周圍的景觀及光影、自然風與綠意一併規劃進住家中，讓居住空間在視覺上更為寬敞。即使在緊密的住宅街中，也能汲取享有自然景色。