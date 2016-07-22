5 種尊重孩子取向，依照成長時期的變化打造兒童房的方法

孩子是未來的主人翁，這句話聽起來似乎有點老派，但卻是不爭的事實。提供孩子們一個能夠盡情編織想像力，卻又能讓孩子們有安全感的兒童房相對重要。
然而小孩子的取向與心靈及身體的成長變化總是比我們想像得來的快，因此要如何能在滿足孩子們的要求的同時，還能減低大翻修的機率，是一門需要精心研究的學問。
在這一本點子簿中，我們將傳授給你如何能讓兒童房走得長遠的方法。
在小孩子成長的過程中，尊重他們好玩的天性，並且培養他們的好奇心與想像力是非常重要的。要是你的小孩喜歡幻想，並且喜歡享有與自己獨處的時間，那麼在小孩的房間裡設置一個印第安人的小帳篷會是非常好的方法。在帳篷裡你可以擺設舒適的絨毛地毯以及抱枕，為孩子打造一個舒適的遊戲環境。等小孩子大一點，不再需要這個祕密基地的時候，你只需要簡單地把帳篷收起來就可以了。
孩子們總是在一眨眼就長大了，在孩子不同階段購買的家具或是裝飾品很有可能隔一年就不合適了。豐富多彩的壁貼便是配合孩子的性向與年紀可以隨時做變化的最佳裝飾品。壁貼的好處是，孩子們還能自行選擇他們喜歡的圖樣，讓他們從小就培養自主性。
天然的木頭素材是最能讓孩子安心的元素了。雖然這間孩子房感覺較為穩重，但是樹枝形狀的枝幹可以讓孩子攀爬或是掛衣服，讓房間不失玩心，而簡潔的設計的好處是，孩子們長大後也不顯過於孩子氣。連接了主臥室的洞動線，以及設計師打造的大面積窗戶也能方便家長隨時注意到孩子們的情形。房間中留白的部分，可以在孩子長大後再依照屆時的情況添購需要的家具。
小孩的想法總是千變萬化，當你的小女孩上一秒告訴妳她最愛的顏色是粉色，下一秒她的答案可能讓你意想不到。為了配合孩子們成長時期不同的想法與喜好，購買白色的家具並且把房間漆成白色是最安全的做法。你只需要購買孩子喜歡的顏色的抱枕套或是地毯，便能依照孩子的取向打造他們喜歡的房間風格。
讓許多家長最頭痛的無非就是頑皮的孩子們最喜歡在白色的牆上隨意畫畫。黑板漆+磁性漆的塗鴉牆是能讓家長免頭痛的解決方法。孩子們能夠在黑板牆上任意塗鴉，等孩子長大後，這面牆可以當作一般的牆面，或是可以依照孩子的喜好以明信片或其他圖片佈置。