5 種尊重孩子取向，依照成長時期的變化打造兒童房的方法

孩子是未來的主人翁，這句話聽起來似乎有點老派，但卻是不爭的事實。提供孩子們一個能夠盡情編織想像力，卻又能讓孩子們有安全感的兒童房相對重要。

然而小孩子的取向與心靈及身體的成長變化總是比我們想像得來的快，因此要如何能在滿足孩子們的要求的同時，還能減低大翻修的機率，是一門需要精心研究的學問。

在這一本點子簿中，我們將傳授給你如何能讓兒童房走得長遠的方法。