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拒絕黴菌: 7 個沒有窗戶、 陰暗小浴室的提亮法則

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Scenery Tiles, Target Tiles Target Tiles 衛浴裝飾品
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在台灣，許多套房的問題便是沒有對外窗的小浴室，加上台灣潮濕的天氣，浴室的黴菌問題更是雪上加霜。

在這本點子簿中，我們要提供你 7 個提亮你的陰暗浴室的簡單法則，只要掌握這些訣竅，即使你的浴室沒有窗戶也能在視覺上感覺更為明亮。

1. 利用反射

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Alfama Home Vintage

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Alfama Home Vintage
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如果你有可以運用的牆面的話，那就貼上鏡面吧!

你可以選擇像圖片一樣，貼上不同形狀的鏡子，利用反射的效果讓浴室看起來更為寬敞。但是請注意，不要讓鏡面面向彼此，避免弔詭的反射情形產生。

2. 放置盆栽

homify 浴室
homify

homify
homify
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為浴室增添綠意不只讓空間有更明亮的錯覺，還可以適度地除濕、凈化空氣與殺菌。虎尾蘭、吊蘭、蕨類、椒草類植物都是不錯的選擇。

homify 撇步: 每週可以帶植物踏出浴室，吸收一點陽光，延長植物的壽命。

3.乾淨明亮的顏色

Lumina, l'inebriante bellezza della luce , Fap Ceramiche Fap Ceramiche 衛浴裝飾品
Fap Ceramiche

Fap Ceramiche
Fap Ceramiche
Fap Ceramiche

明亮的牆面顏色絕對是讓浴室看起來更為明亮的基本守則。除此之外，如果你的浴室空間已經異常狹小，就不要考慮使用特殊顏色的衛浴設備了。乾淨明亮的白色雖然很基本，但絕對是能讓你的浴室空間看起來更明亮寬敞的選擇。

4. 透明玻璃分隔間

Paradise Target Tiles 衛浴裝飾品
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

空間狹小的浴室最禁忌的就是厚實的牆面，選用透明玻璃當分隔間可以讓浴室在視覺上更為寬敞，也可以讓更多光線透進淋浴間。

5. 閃亮元素

The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions 衛浴浴缸與淋浴設備
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

增添浴室的閃亮元素也是簡單的提亮術。例如在這個圖中，閃亮的浴缸可以帶來反射效果，比起白色的浴缸能為浴室博得更多空間。

6.分散注意力

Daisy Chain Target Tiles 衛浴裝飾品
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

利用顏色、藝術品、照明以及家飾品來轉移缺乏燈光的缺陷。例如這個圖中的浴室便貼上了讓人心情更為明亮的壁貼，你也可以擺上相框，營造同樣的效果。

7. 維持整潔

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar 衛浴鏡子
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

當你的浴巾開始有異味時，就要盡快清洗，以維持你的浴室的整潔。你也要記得適時清潔你的鏡面，否則有髒污的鏡面會減低浴室的明亮度。

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