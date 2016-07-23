拒絕黴菌: 7 個沒有窗戶、 陰暗小浴室的提亮法則

在台灣，許多套房的問題便是沒有對外窗的小浴室，加上台灣潮濕的天氣，浴室的黴菌問題更是雪上加霜。

在這本點子簿中，我們要提供你 7 個提亮你的陰暗浴室的簡單法則，只要掌握這些訣竅，即使你的浴室沒有窗戶也能在視覺上感覺更為明亮。