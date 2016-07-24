焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (7 月 24 日)

想不到一週這麼快就過去了，大家是否有盡情享受你的週六時光呢?
在週日的早晨，我們想帶你回顧本週 homify 最受歡迎的五本點子簿，還躺在床上的你，不妨看看我們的焦點排行榜，一邊讓腦子清醒吧!
佛要金裝、人要衣裝，而不論是再怎樣殘破的建築，在慧眼獨具的建築師的規劃打造下，其實都有改造變身的可能性。我們這週介紹的巴塞隆納牧場變身記就是最佳代表。
挑高的天花板、保有舊農場的外露樑柱與現代風格的家具與家飾品，都是這個專案的重點。如果你喜歡這個專案的風格的話，不妨學習其混搭家具與家飾品的手法。
現代人對住宅的要求真的還滿多的，除了希望能擁有相當程度的隱私權外，還希望能夠享受良好的採光與景緻。
我們所介紹的善開隙間：擁抱光與風進駐的住宅的外觀令人猜不透，然而在室內居然有美好的造景與充足的光線，能夠不用踏出門便享受戶外般的綠意。
整理房間對沒有潔癖的人來說真的是一種折磨，而我們推薦的 6 個小訣竅是讓腐男腐女們蛻變的絕招。這 6 個訣竅的重點別無其他，其實只要隨手整理，例如在吃完飯後立刻洗碗盤，衣物堆滿洗衣籃時立刻洗衣服，隨時將物品歸位，房間不整齊也難!
每次櫻花季都要人擠人，而我們這週介紹的獨享櫻花樹美景的住宅的屋主則可以在寬敞的露臺以及玄關，欣賞櫻花的美麗姿態與遠山的飄渺。
除了擁有優良的天然環境，這個專案的建築師打破了玄關與露臺之間的界線，創造出更為開闊的居家生活。
老實說，當女人真的不是一件容易的事情，也因如此，一個溫暖舒適的家，會是對女人最好的回饋。
本週介紹的地中海風住宅除了提供屋主一個溫暖的避風港外，也在粗曠的建材中飄散著女人纖細的特質，屋主利用家飾品調節室內風格的手法更是值得筆記。
這就是本週最受歡迎的五本點子簿，希望你們喜歡，我們下週再見摟~