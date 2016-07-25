浪人首選：現代遊牧民族必備的可移動式的家

人的習性是隨時變動著的，在今日的社會中，有一派的現代人鐘情于不受拘束，說走就走的生活。對於這樣的 ’新時代遊牧民族“ 來說，能有個可移動式的家是再完美不過的了。ABATON Architecture 開發的模型 ÁPH80 是第一個環保且能永續維持的可移動式的家，並且打破家的定律的突破性設計。這個作品不但能在一天內組裝，所需的價格只須約 69 萬到 130 萬台幣。這樣卓越的設計也贏得了2 項 Architizer A+ 獎項。
需要非常精確的科技開發技術的這個構想對於 ABATON 的設計師與工程師們來說是一大挑戰。這個移動式的家的模型激盪了人們重新思考我們生活的方式，以及移動之於我們的各種限制。可移動式的家滿足人對冒險的渴望，並且開啓一個與自然完美融合的自由且簡單的生活。
現在就來看看這個系列的最大的模型，不過正如我們所說，今天點子簿所介紹的只是其中一個範例，這個可移動式的家可以依照不同的需求與預算，提供 5 種不同的房屋類型。
在告訴你要怎麼組裝運送可移動式的家前，先讓你一窺組裝後的模樣吧！你除了可以在 ÁPH80 展開居家生活外， ÁPH80 也可以作為其他用途使用，例如辦公室或是一間商店，甚至是可以移動到海邊的渡假屋 - ÁPH80 充滿各種可能性！
重 8 噸的 ÁPH80 可以一般的卡車運輸，到了選定的地點時，吊車將會把你的家放置在地面上，就這麼簡單。在往後的日子，ÁPH80 可以陪你上山下海，享受流浪卻又有歸屬感的生活。
擔心水電管路問題嗎？放心， ÁPH80 有所有你需要的設備。你唯一要做的就是將連接線路。要是你住在遠離文明世界，空無一人的原野中呢？別擔心，ABATON 的其中一個模型能適應完全沒有開發以及偏遠的地帶。選好你的模型與地點、確認訂單後，你只需要等待 8 週時間就可以收到你的新家！
室內的氣氛跟外觀大相逕庭，十分溫馨舒適。這個約 9 坪的模型很適合兩個人居住，而這個家可以分隔成不同的生活空間。圖中的空間是較大的那間房，包含了廚房、餐廳以及客廳的空間。
房子的另外一端是臥室，臥室內的小方窗確保房間內有充足的自然光。另一個窗戶在房間的另一端，負責為浴室帶來光線。這間臥室所採用的西班牙白杉木製成的內板與簡約的擺設不費力地營造出北歐風情。
塗上灰水泥塗層的木材能確保房屋的隔熱效果，大面積的落地窗則提供良好的通風。房子內外部所使用的木材都是在規定的範圍下取得的，以防止森林砍伐。低輻射玻璃窗戶有三層氣室，而所有的配件都是鋁合金或 PVC 。
ÁPH80 所使用的建材提供良好的通風與隔熱效果，此外，使用最多的材料是可回收的，符合 ABATON 可持續性的標準。
使用回收的材料不是這個環保的家的唯一亮點： ÁPH80 有資格取得能源效能證書，確保不會改變結構或是能源效能系統。雖然建造的時間只需要 8 週，但由高水準的專業人士經手的 ÁPH80 十分堅固耐用。
高效的設計、高品質的材料，和嚴謹的施工過程，是這個可移動式的家耐用性高背後的主因。設計師們原有的想法是來自於一個簡單的海運集裝箱，但經過精心研製後產生了現在可見的 ÁPH80 ：一個不起眼但很溫馨，並極有可能是未來風行的家。
延伸閱讀，如果你也喜歡貼近自然的家：