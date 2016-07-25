浪人首選：現代遊牧民族必備的可移動式的家

人的習性是隨時變動著的，在今日的社會中，有一派的現代人鐘情于不受拘束，說走就走的生活。對於這樣的 ’新時代遊牧民族“ 來說，能有個可移動式的家是再完美不過的了。ABATON Architecture 開發的模型 ÁPH80 是第一個環保且能永續維持的可移動式的家，並且打破家的定律的突破性設計。這個作品不但能在一天內組裝，所需的價格只須約 69 萬到 130 萬台幣。這樣卓越的設計也贏得了2 項 Architizer A+ 獎項。

需要非常精確的科技開發技術的這個構想對於 ABATON 的設計師與工程師們來說是一大挑戰。這個移動式的家的模型激盪了人們重新思考我們生活的方式，以及移動之於我們的各種限制。可移動式的家滿足人對冒險的渴望，並且開啓一個與自然完美融合的自由且簡單的生活。

現在就來看看這個系列的最大的模型，不過正如我們所說，今天點子簿所介紹的只是其中一個範例，這個可移動式的家可以依照不同的需求與預算，提供 5 種不同的房屋類型。