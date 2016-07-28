低調奢華:兼具私密性及完美採光的氣派住宅

大家都希望住家環境具有一定程度的隱私性，但又不希望犧牲掉自然光線的優點。如何才能同時保有天然採光，同時又能展現主人簡潔俐落的風格，需要動點腦筋。

以下這個由建築師事務所 A/ZERO ARQUITETURA 所打造的住家專案提供了不少裝潢上的好點子，如果你的住宅也具有類似特性，不妨來參考一下這款簡單且不失低調奢華的設計。