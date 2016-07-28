低調奢華:兼具私密性及完美採光的氣派住宅

大家都希望住家環境具有一定程度的隱私性，但又不希望犧牲掉自然光線的優點。如何才能同時保有天然採光，同時又能展現主人簡潔俐落的風格，需要動點腦筋。
以下這個由建築師事務所 A/ZERO ARQUITETURA 所打造的住家專案提供了不少裝潢上的好點子，如果你的住宅也具有類似特性，不妨來參考一下這款簡單且不失低調奢華的設計。
從外觀入口處來看，訪客無法看出裡頭的佈局。單從門口木質大門，以及不透明落地玻璃推敲，大約可以感受出主人必是很注重隱私性，木頭所傳遞的樸實無華感其實予人更深刻的印象。
循著樓梯下行進到客廳，才發現住家內部其實別有洞天。如此佈局原本可能會讓室內光線昏暗，但設計師在入口處引入了大量光線，加上廳內所設置的燈光裝置，視覺上十分開朗明亮，隱秘中又展現出無限驚喜。
家居最常使用的起居空間使用了大片落地窗，拉上淺色不厚重的落地窗簾，既可維持居家的隱私性，同時還保有室外透入的自然光源。室內採用同色系的傢具，造型俐落簡潔，整體營造出溫馨又大氣的風格。
傳統廚房以門牆隔開與起居室的空間，不免造成視覺上的擁擠。半開放式廚房如能在排煙通風方面做好設計，其實非常適合一般家庭。如圖使用牆面來區隔廚房與其他的空間，沒有門的阻隔，讓此室通彼室，可以拉近家人的距離。
餐廳的區塊同樣採用落地窗，用餐時面對開敞的室外環境，胃口鐵定大開。白天因為有自然採光挹注，室內不開燈也很明亮。夜幕低垂或需要增加隱私時，只要拉上落地窗簾打開室燈，便是另一片秘密空間。
這種佈局的住家可以藉助室外從上而下的光源，好好佈置一個舒適的沐浴空間。如圖從天井投下免費的自然光線，只要在浴室旁築起維護隱私的牆面，加上牆邊一排綠色植物，洗浴時不僅同時潔淨了身軀，也讓精神格外舒爽。