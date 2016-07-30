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翻新奇蹟:打造完美巴黎廚房的魔法

Genie Chien Genie Chien
Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur 廚房
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巴黎的建築師和設計師們，都是擅長將老公寓和舊房子翻新的超強能手。

今天，我們就來看看如何將一間毫無風格的小廚房，重新打造成一個令人驚歎的中央烹飪空間。我們首先要從爐灶的頂部和水槽部分著手，這些地方通常是小型廚房最難改造的部分。

舊爐灶

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這裡我們所看到的，就只有一個櫃檯空間。很有趣的是可以看到之前的遺跡，彩色條紋依舊可見，棕色的馬賽克瓷磚貼在牆面上，深咖啡色瓷磚覆蓋著地板。對於一個面積如此小的空間，這樣的配色實在是太暗沈了。讓我們來看看設計師如何將它改頭換面！

翻新後的爐台

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櫃檯被加長了，裝置上現代化的電爐和鋼爐，上面還有不銹鋼爐罩，呈現一種時髦流行的光澤感。

櫃檯特別採用桃花心木製成，和淡藍色櫥櫃構成絕配。櫥櫃本身具有光澤，使這個狹小空間顯得敞亮一些。

未改裝前的景象

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在未裝修之前，這個小廚房被水槽占據了相當大的空間。棕色的磁磚讓原本就狹小的空間顯得更窄仄。改善的辦法唯有換一個新的水槽，或許也可以藉由櫃內的照明設備來提亮。

空間最大化

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設計師將水槽部分完全優化了，連帶地也提升了這個公寓的價值。他們在此加裝了一個現代化的洗碗機和水槽，裡頭還有乾架。這些都是在歐洲繁華大都市，像是巴黎，這樣的公寓所需要的設計。

此外，在這個空間的三面牆上鑲嵌貝殼色板，增加了光澤度，視覺上也更為寬闊。

從零開始

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有時想知道我們必須做些什麼，才能改造一個地方，最好的辦法就是拆掉一切，回到最初的原點，重新繪製一張設計圖，然後開始規劃所有的工作細節。

看看這個場景，他們已拆得只剩下骨架，像是電線、插座、石膏板和原來的瓷磚地板。我們已迫不及待想知道，翻新後的廚房會變成什麼樣？

驚人的變化！

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小廚房已被改頭換面。令人驚豔的新馬賽克地板，右側靠牆部分甚至還意外地出現一座早餐吧台。地板上的藍色風車花設計非常經典，不論櫥櫃或檯面如何變化，都能搭襯得宜。

這個小廚房已被翻修得既美觀又實用，有了早餐吧台更是令人驚喜。由於這是一間城市裡的小公寓，新增的檯面可以作為用餐、社交、工作和烹飪等多種用途。

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