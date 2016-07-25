品味生活：＂大人感＂居家風格的 7 大關鍵元素

脫離新鮮人的身分，在職場上奮鬥了幾年後，相信你會發現你的著裝方式漸漸地轉變著，也許你正渴望追求更為成熟並且有質感的品味生活。
然而穿衣方式並非是凸顯你的生活品味的唯一途徑，如果同時著手你的家中設計與佈置，你的＂大人感＂系生活會更為完整。
你一定有幾個喜歡的顏色吧？但是如果你喜歡的顏色過於孩子氣，那麼你就必須先拋開個人的喜好。為了營造大人感的效果，加深牆壁顏色是一個關鍵點。雖然選用如圖中的墨綠色也許需要相當的勇氣，但是白色底的圖片可以平衡較深的壁色。
相信每個人的學生或是新鮮人時期都有購入大量製造的低價格家具的經驗。
然而已經脫離了那個時期的你，入手一個價格較高但能負擔得起，而質感也佳的家具能夠更加符合已經有點歷練的你的生活方式。而一個與眾不同的家具單品也能代表著你的獨特性。
小酌一杯應該是＂大人感＂的生活方式的最佳代表。你可以在廚房的空間裡架設一個簡單的吧檯桌，邀請三五好友一起來聚會小酌，盡情享受微醺的美好時光。
每天必須跟時間戰鬥是現在的你所背負著的沉重壓力，因此晚上的睡眠時間是特別重要的。影響睡眠品質的重要因素便是床墊以及枕頭。選用符合你的睡眠習慣與身體結構的床墊與枕頭能夠讓你從內到外都過著大人感的生活。
除了睡眠以外，泡澡也是能夠幫助你徹底放鬆的好方法。你可以依照你的浴室大小，選用不同形狀的浴缸，並以讓人平和的中色系打造更成熟的風格。
暖色系的照明是享受大人感生活的簡單關鍵，而燈具的材料與造型也能提升室內的質感。例如這個圖中的燈具是以鐵鏽和陶器製成的，簡單卻成熟的作工符合現在的你的需求。
隨著年紀與生活經歷的增長，最大的改變無非就是開始懂得享受獨處的時間。
簡單的陽台非常適合你想要沉澱的時候，在此喝杯茶看本書，淨空自己的腦袋，或是思索平常沒有時間考慮到的事情。