品味生活：＂大人感＂居家風格的 7 大關鍵元素

脫離新鮮人的身分，在職場上奮鬥了幾年後，相信你會發現你的著裝方式漸漸地轉變著，也許你正渴望追求更為成熟並且有質感的品味生活。

然而穿衣方式並非是凸顯你的生活品味的唯一途徑，如果同時著手你的家中設計與佈置，你的＂大人感＂系生活會更為完整。