夏日仙境：在藍天光影下徜徉的極簡住宅

這個獨特的住宅在homify中有著很高的人氣，追求奢華住宅的人一定會受到這個點子簿的啟發。
這個建築師設計的藝術品演繹了極簡建築的極致，它激發各種感官的驚艷，就如同畫廊中的雕塑，每轉換一個角度都是風景。當然了，住宅中最讓人驚嘆的就是上下相映的游泳池、連接藍天與綠地的景致，是很少見的設計。
來吧，讓我們到仙境裡漫步。
這個住宅讓居住者能夠打開全身感官去感受大地與藍天，沈浸在大自然真摯的感動中。為了表達這樣的理念，這個建築的素材使用了水泥、鋼鐵與玻璃，構成詩意的藝術品。
經過了精細的計算與設計，這個建築在結構上使用了最少量、最低限度的支撐樑柱，甚至大膽得移除了大部分的外牆，讓整棟住宅似是仙境般漂浮在空中。從我們這個角度，可以看到很大一部分的內部裝潢、格局不僅是開放式的、也和相鄰的地景地物相呼應，這是這棟建築貫徹的設計核心，在其他部分也將會看到。
這種住宅的居住者，一定希望能夠稍微遠離塵囂、有個隱密的天地。這棟建築運用了類清水模的混凝土板組成強悍大器的門面，不同於剛剛看到開放的住宅背面，正面部分展現了比較沈穩、內斂的調性。
佇立正中的老樹如管家般守護著住宅，滿佈的植披軟化了水泥的剛硬、隨著四季轉換色彩，地面鋪上的木棧板跟著削減了門面的威嚇感，伸出手溫柔迎接到訪者前來。
受到極簡住宅的啟發，這裡的居住者希望他們房子能夠充滿了陽光、空氣與水的元素，而這個建築正好在未開發的大自然中，罕見的同時具有對外界的隱密性和開放的內部格局。
建築的上層全部都遵循輕盈、透明的原則來挑選材料，營造出整棟住宅的漂浮感。上層用玻璃打造的游泳池保留了通透性，讓藍天與陽光能夠灑落至一樓成一頁的波光粼粼。下層的游泳池承接上層的光影，反射得整個空間更加明亮夢幻，一旁緊鄰的木棧與草地隨著日光溫暖了起來，烘托著水邊的沁涼，成為整棟住宅最吸引人的場景。
中性、親近大自然的裝潢、不制限的開放格局是最主要的基調，因此你可以自由地在這棟住宅的上下兩層順暢流轉。
閒適放鬆的生活空間讓人著迷，彷彿處處都展開雙臂邀請你停留、享受這個當下最美麗的天空與微風，享受這不可思議的住宅給你的感動。
走廊設計得刻意簡樸，拋光的水泥地連接著木棧地板延伸視覺，落地窗讓視野通透，讓室內外的界線不那麼分明，白色的牆面與同色系的地面上映著日光揮灑上的幾何藝術。在這間屋子裡不論走到哪都能受到夏日的款待。
廚房座落在住宅的一側盡頭，超現代的設計一樣使用了透明的門面，讓光線在這裡一樣扮演重要的角色。廚房裡的各處使用能夠反射光線的素材，延攬了日光進來，讓廚房的氛圍隨著白天與夜晚變換。
窺看進主要的衛浴空間中，白牆、白地板和白天花板刻劃出幾道明顯的照明，LED在天花板和浴缸下方形成間接光，照亮空間裡每個角落，淋浴間簡單得用玻璃隔出寬敞空間，俐落的設計貫穿極簡的主軸。
一道水泥階梯帶領我們下樓，這層的走廊牆壁是用玻璃櫥櫃構成，裡面擺滿世界各地的上等紅酒，巧妙得變成了最奢華的室內佈置，同時呼應這棟絕美豪宅極簡與現代的設計核心。
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