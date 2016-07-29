夏日仙境：在藍天光影下徜徉的極簡住宅

這個獨特的住宅在homify中有著很高的人氣，追求奢華住宅的人一定會受到這個點子簿的啟發。

這個建築師設計的藝術品演繹了極簡建築的極致，它激發各種感官的驚艷，就如同畫廊中的雕塑，每轉換一個角度都是風景。當然了，住宅中最讓人驚嘆的就是上下相映的游泳池、連接藍天與綠地的景致，是很少見的設計。

來吧，讓我們到仙境裡漫步。