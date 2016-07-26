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再見黑白人生: 點亮室內的 6 個必學小訣竅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Polanco Penthouse, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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沒錯，白與灰等中性色調真的是萬年不敗的室內色調，但說真的，人生總是要不同地挑戰自己的舒適圈才是。為自己的家增添不同的顏色，也能帶來不同視覺與心靈感受，你的生活也會更豐富有層次。

今天的點子簿就要提供你點亮居家生活，但又不會把家裡搞得五顏六色的小訣竅。

1. 窗簾

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild 窗戶與門窗廉與布簾
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

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窗簾應該是為家裡增添色彩最實惠又簡單的方法了吧!你可以依照季節的不同更換不同質地與色調的窗簾，而你千萬不要放過冒險的機會，選用你從沒考慮過的亮麗色。你可以學習這張圖中選用清透的材質，淡化過於大膽亮麗的色彩，將花紋的窗簾與單色窗簾擺在一起更是搭配妙招。

2. 抱枕

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Boks architectuur

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抱枕這個非常貼近肌膚的家飾品時常扮演著低調的角色，然而只要選擇不同圖樣或是色調的抱枕套，你的生活空間就會有全新的樣貌。如果你厭倦了原有的抱枕樣式，你只需要添購新的抱枕套，就能迎接一個截然不同的氛圍。

3. 沙發

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如果你的客廳的基本色調跟圖中的雷同，那最簡單的方式便是購買一張鮮豔色系的沙發。如果你是喜新厭舊的人，那在購買沙發時可以選擇能夠更換沙發布套的樣式，這樣一來，你就能依照心情以及不同的季節妝點你的客廳。

4. 照明

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Mybeautifulife

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如圖中的 LED 燈可以讓你一個按鍵就享有不同色調與心情。霓虹感的 LED 燈能讓你在家也能隨時體驗如夜店般的氣氛，而當你想要沉澱下來時，你只需要切換你的燈即可。

5. 畫作

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop 客廳 Multicolored
Baltic Design Shop

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畫作與圖片無非是另外一個極為實惠又方便的家飾品了。你可以以畫作點亮牆面外，也可以展示你的個人品味，最方便的是當你愛上了別的畫作或是圖片時，你可以輕鬆地更換牆面的佈置。

6. 鮮花

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac 家居用品配件與裝飾品
rigby &amp; mac

Home Accessories

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最後，用植物與鮮花為你的家中帶來最自然的色調吧!

植物與鮮花不僅能點亮空間，它們的姿態更是獨一無二的。在不同的季節插上當季的鮮花，絕對是室內最奪目的裝飾品。

延伸閱讀:9 種讓牆壁不留白的創意佈置法

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