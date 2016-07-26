再見黑白人生: 點亮室內的 6 個必學小訣竅

沒錯，白與灰等中性色調真的是萬年不敗的室內色調，但說真的，人生總是要不同地挑戰自己的舒適圈才是。為自己的家增添不同的顏色，也能帶來不同視覺與心靈感受，你的生活也會更豐富有層次。

今天的點子簿就要提供你點亮居家生活，但又不會把家裡搞得五顏六色的小訣竅。