翻新奇蹟: 熬過中年危機，扭轉時光的 40 年舊公寓

在昭和時代到來的時候，日本開始了建設的熱潮，也因此興建許多公寓。

今天要介紹的改造案件就是當時的產物。歷經 40 多年歲月的這棟公寓內部的生活機能已經跟不上現代的潮流，對於屋主來說非常不便利。

建築師事務所 横浜リノベーション 接手了這棟正在經歷中年危機的公寓的改造任務，賦予其扭轉時光的新生命。