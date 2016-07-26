翻新奇蹟: 熬過中年危機，扭轉時光的 40 年舊公寓

在昭和時代到來的時候，日本開始了建設的熱潮，也因此興建許多公寓。
今天要介紹的改造案件就是當時的產物。歷經 40 多年歲月的這棟公寓內部的生活機能已經跟不上現代的潮流，對於屋主來說非常不便利。
建築師事務所 横浜リノベーション 接手了這棟正在經歷中年危機的公寓的改造任務，賦予其扭轉時光的新生命。
雖然這個廚房的空間看起來已經搖搖欲墜，但是試想這棟房屋已經歷經 40 年的風霜，似乎也就不驚訝了。舊式的和室框架導致空間看起來狹小，舊式的流理台與廚房也不便於屋主料理。
嶄新且開放的廚房與餐廳空間是不是比改造前明亮許多?
這個區域的重點是除去了老舊的流理台，裝上了現代的廚房家電用品。廚房面向的大窗可以相信改造後屋主一定能更加享受做菜的時光。而流理台與餐桌的擺放方式也能讓屋主在料理的同時與客人或家人一起聊天。
充滿日式風情的和室直至今日還是受到許多人的歡迎，但是對於面積不大的公寓來說，傳統的和室非常佔用空間。利如圖中改造前的起居空間，因為和室的特殊格局而變得狹窄，浪費了許多可用的空間。
改造後的客廳不再令人感到窒息，煥然一新的臉孔非常適合全家在此互動。打掉所有的和室讓人一掃之前的鬱悶感，動線也更為靈活。開放式的空間也較為符合現代家庭的生活方式。
40 年前最普遍的浴室便是在狹窄的空間內放置一個鐵製的小浴缸以及熱水爐。狹窄卻高的浴缸設計對於年紀較長的人來說是十分不舒適，可以想像每天進出這個浴缸是多麼令人頭痛!
改造後的浴室讓人眼睛一亮! 潔白的牆面與點綴的磁磚讓人宛若置身於飯店中，寬敞的洗手台空間也讓屋主與客人更便於使用。可以想像改造後的盥洗生活是有多麼地令人享受!
改造後的走廊明亮俐落，給予客人一個美好的第一印象。
設計師也善用牆面的空間，放置了收納格，除了增加了收納的空間外，還讓室內的自然色中增添了一點變化。
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