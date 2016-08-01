奇蹟降臨：頹敗的末日住宅復活術

如果你以為你已經看過各種不可思議的老屋大變身，那就錯了，這間住宅在改造之前的狀態慘不忍睹，絕對是我們帶你看過最讓人目瞪口呆的一個！搖搖欲墜的結構、簡陋破敗的裝潢讓這棟建築幾乎跟廢墟沒有兩樣。還好，這時候就讓專家們出場吧！

大改造之後，完美的構造比例、聰明的空間格局和大量引入的自然光，讓這棟廢墟搖身一變成復有文化底蘊的美宅。讓我們來瞧瞧，這個厲害的翻修一定能帶給你靈感！