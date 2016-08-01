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奇蹟降臨：頹敗的末日住宅復活術

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Polly Pocket. Un proyecto que parecia imposible y una obra que casi lo fue, Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth 客廳
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如果你以為你已經看過各種不可思議的老屋大變身，那就錯了，這間住宅在改造之前的狀態慘不忍睹，絕對是我們帶你看過最讓人目瞪口呆的一個！搖搖欲墜的結構、簡陋破敗的裝潢讓這棟建築幾乎跟廢墟沒有兩樣。還好，這時候就讓專家們出場吧！

大改造之後，完美的構造比例、聰明的空間格局和大量引入的自然光，讓這棟廢墟搖身一變成復有文化底蘊的美宅。讓我們來瞧瞧，這個厲害的翻修一定能帶給你靈感！

改造前: 以為是逃難時丟下的廚房

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Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth

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說這裡是廚房甚至會覺得有點對不起全天下完善的、真正的廚房們。我們就說這裡是一個… 有爐灶的地方就好了。你很難想像這裡是處理食物的地方，而且那熏黑的牆面、爬滿了整個牆壁的霉斑，就像爬上我們背脊的涼意一樣，讓人想奪門而出！

改造後：這是一場夢吧？

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這怎麼可能是同一個地方？這個沐浴在陽光下閃閃發亮的空間真的是剛剛的恐怖廚房嗎？發霉的牆壁經過處理，絕望悲慘的感覺也煙消雲散，取而代之的是閣樓是格局的時尚感。整個空間用藍色與白色裝潢，在木地板的襯托下既舒適又沁涼。

改造前：隨時要崩塌了

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說真的，誰敢爬這個看起來就會出人命的樓梯？地板看起來就快要崩塌了，更別說頭上的天花板好像也隨時都要瓦解了。這下我們真的是身處於廢墟之中，說實在要說是鬼屋也不為過，我們就跳過這個試膽大會吧。

改造後：一點新穎配上一點懷舊

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你相信這裡是剛剛那個陰森危險的樓梯間嗎？這棟房子終於洗去一身塵埃，驕傲得展示自己深埋於頹敗之下的美麗，終於可以誇耀自己的歷史底蘊，粗獷的石牆面配上現代感十足、保留光線通透性的細緻階梯，完美得讓新舊融合成最美麗的風景。

改造後：每個角落都是享受

Polly Pocket. Un proyecto que parecia imposible y una obra que casi lo fue, Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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這個改造非常細心徹底，不論你駐足於什麼地方，都能感受到俐落的設計、溫暖的自然光，你是不是無法相信本來令人毛骨悚然想逃跑的空間，竟然能轉變成悠閒舒適的好宅呢？

拯救一個瀕臨倒塌的歷史老宅是很令人開心的成功。就是這種案例讓你燃起了改造的熱情吧？

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