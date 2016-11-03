引光入室：踏上階梯，走向能與光對話的原木住宅

在城市生活久了，房屋以及人與人之間的擁擠令人感到煩悶。如果可以居住在市郊，也許能呼吸到更清新的空氣，也能與外界保持得宜的距離。

今天的點子簿要介紹由久保秀之建築研究所所構思及打造的專案。設計師們努力地思索着環境之於住宅的關係與連結，並將之轉化為設計的理念。

現在就讓我們來看看這間位於郊區的住宅，也許這會帶給正思索着是否要拋下城市生活的你一點靈感。