引光入室：踏上階梯，走向能與光對話的原木住宅

在城市生活久了，房屋以及人與人之間的擁擠令人感到煩悶。如果可以居住在市郊，也許能呼吸到更清新的空氣，也能與外界保持得宜的距離。
今天的點子簿要介紹由久保秀之建築研究所所構思及打造的專案。設計師們努力地思索着環境之於住宅的關係與連結，並將之轉化為設計的理念。
現在就讓我們來看看這間位於郊區的住宅，也許這會帶給正思索着是否要拋下城市生活的你一點靈感。
這間在愛知縣的房子位於充滿綠意的位置，住家附近就有一個公園。在此沒有密集的房子與人群，不需要擔心他人的視線，也沒有過多的噪音。在這樣的環境下，孩子們可以保有更多童真，快樂地長大。
建在小山坡上、兩層樓高的木製住宅的特色便是其傾斜的屋頂，盒狀的外觀讓人從遠處便能認出它的模樣。圖中房屋側面開的玻璃窗是為室內空間帶來充足光線的重點設計。
一眼望去，看到的滿是木頭樑柱以及家具。木頭的紋路不費力地為家中注入溫暖，因此即使挑高的屋頂似乎就要奔往天際，室內面積也很大，還是不會讓置身其中的人感到冰冷。屋頂所開的天窗更是引光入室，確保寬敞的生活空間有足夠的光線。
選擇住在郊區的最大考量，無非是對自然的渴望。在這個家中，伸縮的窗戶設計能讓露臺連結客廳，屋主可以依照心情與天候，選擇在室內或是露臺上欣賞外面的景緻。
如果你是住在城市中的話，一定會相當注意鄰居的視線，並且盡可能的想要維持你的隱私。住在郊區的好處便是不用擔心會有許多眼睛盯著你，因此有這樣大面積的窗戶不會是問題。
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