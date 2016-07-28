柏林舊式公寓: 新舊交織，撞擊出另類的個性生活

老屋翻新在台灣已風行許久，而在德國，舊式公寓
Altbau 向來都是德國人爭相入住的心頭好。
Altbau 指的其實就是在 1949 年前建於市中心住宅區內的公寓，而尤以 1850 與 1920 間落成的
Altbau 最受民眾歡迎。
沒有隨著時間而凋零，反而越發炙手可熱的舊式公寓的魅力就是＂Gründerzeit＂。德國在工業化之後，經濟快速起飛，也進而產生大量的住家需求，於是有精細、複雜且古典裝飾，深受歷史主義影響的
Altbau 也就此誕生。
通常為 4 – 6 層樓高的
Altbau 的特色即為其精緻的室內建築，窗戶旁複雜耗工的彩色砂岩以及隨侍在側的古典長柱、鍛鐵欄杆的陽台、大門上的拱門，都是
Altbau 的招牌標誌。
今天我們要介紹的是，由室內建築師 JLTG INNENARCHITEKTS 所打造的舊式公寓。設計師保留了珍貴的舊式住宅原有的風貌，卻又注入柏林年輕人隨性叛逆、不矯柔造作的的生活風格，營造出專屬於柏林的特色公寓。
德國舊式公寓的另一項特色即是挑高的天花板。在這個身兼休息區與臥室的空間中，不刻意翻新的牆面像是提醒著屋主與來訪的客人們，舊時代的美好。復古的酒吧與來自不同時代的椅子與燈具，各自闡述著不同的故事，卻又協調地共存在這個房間的角落中。
這個舊式公寓的餐廳設有一個能容納六人的大餐桌。比起使用成對的座椅，將不同款式以及撞色的椅子擺在一起，才是隨性的柏林年輕人最盛行的佈置手法。一旁散發些許殖民風味的木製書架以及木箱，還有書架上的花瓶，也讓人踏入餐廳後，能感受到不同時空的呼喚。
這個窗邊的小角落像是家中的法式小咖啡廳。藤製座椅以及鐵製的座椅圍繞著小圓桌，紅色的復古燈具則點亮了這個區塊。從這個不起眼的小角，也能看出設計師善於融合風格迥異的品項，自然不造作的手法。
客廳應該是最能展示屋主的玩心的空間了。可以
俯瞰 整個客廳空間的救生員椅放置在客廳的正中間，像是一個抽象的現代藝術裝置一般。工業風格強烈，拖車外型的生鏽臥床以及塗在木頭地板上不規則形狀的血色油漆都是玩味十足的家具與構思。天花板上的水晶燈則迎合建築的歷史與原有的古典風味。
空間不大的廚房內採用白色木頭層架作為各類調味料以及瓶罐的收納空間。相較於客廳的個性感，廚房的色彩偏粉色調，體積小的復古二手家具還有垂掛的羽毛吊飾，讓餐廳飄散著童話故事的味道，也讓烹調的時光更為溫馨親密。
這間公寓的浴室是標準德國舊式公寓的格局，然而為了讓屋主能更舒適地享受盥洗的時間，設計師增添了現代的衛浴設備，並且設置兩個淋浴設備。雖然引進現代的衛浴系統，但設計師選擇讓沒有經過修飾的水管外露，在這個空間中還是可以感受到舊式公寓的風情。
看完這個專案後，你是否也能稍微體會德國人對於舊式公寓的熱愛呢? 或是感受到柏林年輕人注重個體性，並且熱愛混搭各種風格的取向呢?
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