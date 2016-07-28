柏林舊式公寓: 新舊交織，撞擊出另類的個性生活

老屋翻新在台灣已風行許久，而在德國，舊式公寓 Altbau 向來都是德國人爭相入住的心頭好。 Altbau 指的其實就是在 1949 年前建於市中心住宅區內的公寓，而尤以 1850 與 1920 間落成的 Altbau 最受民眾歡迎。

沒有隨著時間而凋零，反而越發炙手可熱的舊式公寓的魅力就是＂Gründerzeit＂。德國在工業化之後，經濟快速起飛，也進而產生大量的住家需求，於是有精細、複雜且古典裝飾，深受歷史主義影響的 Altbau 也就此誕生。

通常為 4 – 6 層樓高的 Altbau 的特色即為其精緻的室內建築，窗戶旁複雜耗工的彩色砂岩以及隨侍在側的古典長柱、鍛鐵欄杆的陽台、大門上的拱門，都是 Altbau 的招牌標誌。

今天我們要介紹的是，由室內建築師 JLTG INNENARCHITEKTS 所打造的舊式公寓。設計師保留了珍貴的舊式住宅原有的風貌，卻又注入柏林年輕人隨性叛逆、不矯柔造作的的生活風格，營造出專屬於柏林的特色公寓。