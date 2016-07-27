翻玩創意：模糊時空界限，混搭現代與復古風的完美公寓實例

今天的點子簿要介紹的專案是創意大爆發後的成果，對於不習慣挑戰常規的人來說，或許會有些重口味。不過若是你想要嘗試混搭不同的風格，這個作品絕對會帶給你源源不絕的靈感。

位在荷蘭阿姆斯特丹的 Brick Studio 最見長的就是不按常規的設計，他們的創造力常常成就了許多無法歸類於單一風格的設計，不自我侷限的風格完美展現了設計的靈活性。

準備好了嗎？現在就讓我們一窺這個專案吧！