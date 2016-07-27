翻玩創意：模糊時空界限，混搭現代與復古風的完美公寓實例

今天的點子簿要介紹的專案是創意大爆發後的成果，對於不習慣挑戰常規的人來說，或許會有些重口味。不過若是你想要嘗試混搭不同的風格，這個作品絕對會帶給你源源不絕的靈感。
位在荷蘭阿姆斯特丹的 Brick Studio 最見長的就是不按常規的設計，他們的創造力常常成就了許多無法歸類於單一風格的設計，不自我侷限的風格完美展現了設計的靈活性。
準備好了嗎？現在就讓我們一窺這個專案吧！
一踏入這個空間，你是否也覺得時空與地點的概念已全然地被打破？令人聯想到大自然的各種家飾品與風格強烈的水泥牆與地板形成有趣的對比，看似來自不同世界的各個物件卻奇妙地合而為一，一點也不突兀。
軌燈點亮了壁面的裝飾品，搭配挑高的天花板，客廳搖身一變成為現代的藝廊。工業風的玻璃窗格以及時鐘似乎帶人來到 19 世紀的火車站，闡述著工業革命時期的故事。相較於工業風的設計與裝飾品，水泥地面上鋪的地毯又回溯到更久遠的古典時期。這些截然不同的元素，存在於這個寬敞的客廳中似乎一切都十分合理，讓人驚嘆設計師的混搭術。
掌握了開放性與互動性的這個廚房是時尚工業風的最佳代表。靠近餐桌的吊燈調和了工業風的強悍，加深了餐桌空間的親密感。餐桌旁的扶手椅，自成一個小型的品酒空間，來訪的客人可以在此來一杯，一邊與正在廚房忙碌著的主人對話。
每個家都描繪著主人的個性與喜好，因此你千萬不要拘泥於規則中，大膽展示你的想法吧！這個空間陳列了來自四面八方的書籍、圖片與家具，讓人能一窺屋主多元的喜好與收藏。
浴室的一大特點便是不特意加工、散發古老氣息的水泥牆面，以及嶄新磁磚的對比。古典設計的浴缸讓人在泡澡時又能陷入時空交錯的幻想中。深色木頭的桌面與現代的白色洗臉台造成視覺上的反差，讓人佩服在這個空間中，容納了那麼多的衝突美。
看完這個專案後，你是否有找到屬於你的混搭靈感呢？
如果你想要找尋更多的混搭專案，你可以瞧瞧：混搭現代與古典風味，充滿個性的小面積雙層公寓