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節省空間：6 個妙用家中留白區域打造家庭辦公室的訣竅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura 書房/辦公室
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在都市中，想要擁有一個獨立的家庭辦公室是頗為奢侈的心願。要如何將現有的面積最大化地使用，便是我們想要傳授給你的密技！

今天的點子簿將能讓你重新檢視家中被忽略的留白區域，將之打造為家庭辦公室。你會發現在家裡有一些不曾被注意的角落，其實可以更妥善運用。

現在就來讓我們瞧瞧我們為你整理的幾個訣竅吧！

1.樓梯下

homify 書房/辦公室
homify

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樓梯是最佔空間的室內裝置了，而樓梯下的留白空間，也經常自動成為堆積雜物的儲藏空間。其實像圖中這樣，在樓梯下擺放一個可以收納各類見不得人的雜物的櫥櫃以及書桌，就能夠輕鬆地擁有一個既開放又有點隱密的辦公空間。

2.窗旁

APPARTEMENT PARIS XVI, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur 書房/辦公室
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

圖中靠窗的這面窄牆，狹小的面積應該會讓人自動假設留白是唯一的途徑。然而像圖中這樣，購買一個層架式的書桌，即能打造一個採光良好的專屬家庭辦公室。層架式書桌的好處是能夠收納辦公需要用的書籍與物品，同時還兼具書桌的功能。一個家具兩個用途，自然節省許多空間。

3.玄關旁

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN 書房/辦公室
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

如果你很幸運的，擁有一個寬敞的玄關，也許可以考慮請設計師為你多建一面牆，隔出一個家庭辦公室的空間。假設你覺得新增一道牆過於費工以及讓有限的空間變得過於狹小，那你也可以考慮用有一定高度的收納櫃，隔出一個讓你能專心辦公的區域。

4.樓梯走道

Office Collective Works 書房/辦公室
Collective Works

Office

Collective Works
Collective Works
Collective Works

上樓梯後走進房間前的留白角落，牆面可以釘上不同大小的木板，架構出功能性完善的壁面開放式書架。在樓梯柵欄的上方，擺設一個木板，就是一個出乎人意料之外的辦公桌！

5.牆與牆之間

Koyanosumika, ma-style architects ma-style architects 書房/辦公室
ma-style architects

Koyanosumika

ma-style architects
ma-style architects
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牆與牆之間產生的角落，最適合嵌入長條式的木板，打造成一個簡約的辦公室。除了嵌入單片的木板外，你也可以再加工，創造出收納的抽屜。至於書桌的上方也能嵌入兩個木板，成為實惠又耐看的書架。

6.窗前

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura 書房/辦公室
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

圖中窗前的區域在加上簡易的長型木板，搭配環繞左右的書架們，就是個臨客廳的辦公桌。由於辦公桌背對客廳，因此在辦公的時候能夠有處在另外一個空間的錯覺。

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