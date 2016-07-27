節省空間：6 個妙用家中留白區域打造家庭辦公室的訣竅

在都市中，想要擁有一個獨立的家庭辦公室是頗為奢侈的心願。要如何將現有的面積最大化地使用，便是我們想要傳授給你的密技！

今天的點子簿將能讓你重新檢視家中被忽略的留白區域，將之打造為家庭辦公室。你會發現在家裡有一些不曾被注意的角落，其實可以更妥善運用。

現在就來讓我們瞧瞧我們為你整理的幾個訣竅吧！