7 個家庭辦公桌的壁面佈置術

家庭辦公桌經常被安排在隱藏的角落，因此人們自動認定不需要費太多精力佈置。然而挑選一張你喜歡的辦公桌，然後搭配壁面的佈置，就能讓你在工作的時候不覺得枯燥乏味，也能激發更多的創意與想像力。
今天的點子簿要呈現給你，與壁面互動的家庭辦公桌佈置術。看完之後，也許你也會蠢蠢欲動，動手改造這個被忽略的小角落。
簡單的一張白桌配上白色的牆面，是最能揮灑創意的畫布。你只需要在牆面上不對齊地貼上一些充滿時尚與設計感的圖片，就能讓辦公桌看起來很有設計師工作室的味道。
一張簡單的工業風辦公桌，單看似乎略顯單調，那不妨將你收藏的設計海報們剪貼拼湊，貼在桌前的牆壁上吧！你親手構思的拼貼方式，將是專屬於你的辦公桌壁面。
如果你的辦公桌面向無法有太多裝飾可能性的窗戶，那不妨向旁邊移動，擺放如圖中的大型裝飾品。瞧瞧這張圖，光是一個簡單的字母裝飾品，就讓辦公桌看起來更有風格。
擺放相框是最簡單實惠的佈置術了，不過你知道嗎？其實相框的選擇也大有心機！混搭圓形與方形，還有不同大小與顏色的相框，更能顯現你不流於俗套的佈置手腕！
如果你不想要在你心愛的牆上亂貼東西，那你可以在辦公桌上架上一個玻璃面板，這樣一來，你便能隨心所欲地貼上你喜歡的圖紙，並且隨著你的心情輕鬆變換主題。
在書桌前架設一個小黑板，不僅能維持牆面的整潔，還能方便你記下所有的創作靈感。圖中這樣的木頭書桌，搭上黑板，顏色的對比非常搶眼。
誰說一定要按照常規佈置你的辦公桌呢？在這個屬於你的小天地中，你可以大膽地冒險，把牆面當作發揮你濳在的藝術天分的園地吧！如果你想像圖中一樣，將你的球鞋吊在牆上，why not？這樣的方式，可以讓你在工作或是唸書的時候，享有更多的樂趣！
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