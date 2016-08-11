7 個家庭辦公桌的壁面佈置術

家庭辦公桌經常被安排在隱藏的角落，因此人們自動認定不需要費太多精力佈置。然而挑選一張你喜歡的辦公桌，然後搭配壁面的佈置，就能讓你在工作的時候不覺得枯燥乏味，也能激發更多的創意與想像力。

今天的點子簿要呈現給你，與壁面互動的家庭辦公桌佈置術。看完之後，也許你也會蠢蠢欲動，動手改造這個被忽略的小角落。