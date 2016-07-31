奢華享受: 如夢般的室外浴缸

如果你很幸運，擁有一個花園，大到可以容納一座室外游泳池，而本身又愛好運動，就可選擇這款來自倫敦游泳池公司的冷熱兩用設計。它擁有兩個對稱的水療池，是健身房的完美搭配，只要浸泡到冰水池中，就可放鬆疼痛的肌肉，之後再到溫泉池中，享受長長的泡浴。熱池中有八個按摩機，包括一個專為背部和肩部肌肉所設計的噴流，以及一個裝在地板上提供足部按摩的圓形墊。