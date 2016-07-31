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奢華享受: 如夢般的室外浴缸

Genie Chien Genie Chien
Spas de exterior, WEB DEL HIDROMASAJE WEB DEL HIDROMASAJE 水療家具
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渦流或熱水浴缸，一直以來都被視為是種奢侈品，不論是擺在家中或放置在花園裡，當夜晚來臨，酙上一杯香檳，和好友或摯愛盡情放鬆，享受一場無與倫比的泡浴，當真是人生極致的樂趣。

這類浴缸有多種款式可供選擇，從斯堪地那維亞式設計，到游泳池式外觀，應有盡有，你可以跟你的設計師討論適合你的需求的款式。如果你想為戶外空間添加一項豪華配備，以下這些超優的設計可以提供你很好的參考。

​實用優雅型

Spas de exterior, WEB DEL HIDROMASAJE WEB DEL HIDROMASAJE 水療家具
WEB DEL HIDROMASAJE

WEB DEL HIDROMASAJE
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這款時尚設計有著豐富的紅木色調，適合標準尺寸的花園，既不佔用太多空間，矩形外觀還可以很方便地收納到角落裡。如果你家的花園空間不小，就可以在室外享受溫泉按摩的愉悅。它沒有太多花俏的功能，卻自然散發出強大的魅力，一邊泡浴，還可一邊觀賞清爽的晶藍水色。

冬季按摩浴缸

Wooden Hot Tubs, Royal Tubs Royal Tubs 水療泳池與水療用品
Royal Tubs

Wooden Hot Tubs

Royal Tubs
Royal Tubs
Royal Tubs

這款淺色的木質設計，會讓我們聯想起在北歐度假及滑雪勝地的室外盆浴。浴盆外觀呈現一種自然優雅，且不失現代感的設計，沒有一絲 80 年代產品笨拙的形象。當冬季嚴寒時，鼓起勇氣來一場戶外熱水浴，從此你會愛上這款冬季最佳享受！

​水池設計

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company 泳池
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

如果你很幸運，擁有一個花園，大到可以容納一座室外游泳池，而本身又愛好運動，就可選擇這款來自倫敦游泳池公司的冷熱兩用設計。它擁有兩個對稱的水療池，是健身房的完美搭配，只要浸泡到冰水池中，就可放鬆疼痛的肌肉，之後再到溫泉池中，享受長長的泡浴。熱池中有八個按摩機，包括一個專為背部和肩部肌肉所設計的噴流，以及一個裝在地板上提供足部按摩的圓形墊。

​柚木按摩浴缸

Teak Jacuzzi William Garvey Ltd 水療家具
William Garvey Ltd

Teak Jacuzzi

William Garvey Ltd
William Garvey Ltd
William Garvey Ltd

這個柚木按摩浴缸可以提供所有豪華的水療體驗，它包括有：水力按摩噴嘴、噴射空氣系統，以及水下 LED 氣氛照明。這款設計不占太大戶外空間，可以與周圍的樹葉背景完美融合。如果你想要經典式風格，再包含一些有趣的元素，這款就是很理想的選擇。

​介於室內與戶外之間的最佳設計

Party in and on the Pool with Moving Floor Pool, London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company 泳池
London Swimming Pool Company

Party in and on the Pool with Moving Floor Pool

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

戶外有戶外的好處，但當氣溫冷到結凍，你八成不會為了享受一場熱水浴而外出。此時最佳的設計就是這款介於戶內外的浴池，它是設在通往花園的庭院位置，從天花板到地板有著堅實的覆蓋，可以保持良好的通風，造型優雅又簡單，浴缸後方還配有鏡子，能夠創造出寬廣的視覺感受，是一款能夠讓你聯想到羅馬時代的澡堂，又具有現代 SPA 的風格設計。

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