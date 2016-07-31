奢華享受: 如夢般的室外浴缸

渦流或熱水浴缸，一直以來都被視為是種奢侈品，不論是擺在家中或放置在花園裡，當夜晚來臨，酙上一杯香檳，和好友或摯愛盡情放鬆，享受一場無與倫比的泡浴，當真是人生極致的樂趣。
這類浴缸有多種款式可供選擇，從斯堪地那維亞式設計，到游泳池式外觀，應有盡有，你可以跟你的設計師討論適合你的需求的款式。如果你想為戶外空間添加一項豪華配備，以下這些超優的設計可以提供你很好的參考。
這款時尚設計有著豐富的紅木色調，適合標準尺寸的花園，既不佔用太多空間，矩形外觀還可以很方便地收納到角落裡。如果你家的花園空間不小，就可以在室外享受溫泉按摩的愉悅。它沒有太多花俏的功能，卻自然散發出強大的魅力，一邊泡浴，還可一邊觀賞清爽的晶藍水色。
這款淺色的木質設計，會讓我們聯想起在北歐度假及滑雪勝地的室外盆浴。浴盆外觀呈現一種自然優雅，且不失現代感的設計，沒有一絲 80 年代產品笨拙的形象。當冬季嚴寒時，鼓起勇氣來一場戶外熱水浴，從此你會愛上這款冬季最佳享受！
如果你很幸運，擁有一個花園，大到可以容納一座室外游泳池，而本身又愛好運動，就可選擇這款來自倫敦游泳池公司的冷熱兩用設計。它擁有兩個對稱的水療池，是健身房的完美搭配，只要浸泡到冰水池中，就可放鬆疼痛的肌肉，之後再到溫泉池中，享受長長的泡浴。熱池中有八個按摩機，包括一個專為背部和肩部肌肉所設計的噴流，以及一個裝在地板上提供足部按摩的圓形墊。
這個柚木按摩浴缸可以提供所有豪華的水療體驗，它包括有：水力按摩噴嘴、噴射空氣系統，以及水下 LED 氣氛照明。這款設計不占太大戶外空間，可以與周圍的樹葉背景完美融合。如果你想要經典式風格，再包含一些有趣的元素，這款就是很理想的選擇。
戶外有戶外的好處，但當氣溫冷到結凍，你八成不會為了享受一場熱水浴而外出。此時最佳的設計就是這款介於戶內外的浴池，它是設在通往花園的庭院位置，從天花板到地板有著堅實的覆蓋，可以保持良好的通風，造型優雅又簡單，浴缸後方還配有鏡子，能夠創造出寬廣的視覺感受，是一款能夠讓你聯想到羅馬時代的澡堂，又具有現代 SPA 的風格設計。
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