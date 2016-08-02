裝修傑作:兼具實用性與美感的高質感住宅

花了大筆金錢改裝房屋，卻未得到預期的效果，總是令人感到失望。如果在適當的投資下，能讓一棟已有些年紀的房子免於隨時間凋零的命運，肯定讓人欣慰不已！
獨立建築師 Independent Architect 精心完成了一項裝修專案，以全新玻璃窗開啟一片通往花園的新天地，在拆卸部分架構並加裝金屬屋頂後，不僅導入了日光，還延伸出開放式廚房和餐廳區。改造完成的空間提供了實用的領域，讓家庭享有更多的活動空間。
屋主投入資金加裝了一片屋頂，但卻未替房子加分。從照片裡可以看出，這片附加物的外觀看來相當奇怪，工程範圍也不算小。但是費了許多力氣施工之後，房子只是多了一個延伸出來的屋頂，並沒有為房子帶來加分效果。
再度進行裝修後，讓這處空間完全改頭換面，不僅帶來更多的空間運用，外觀也更美觀。由於室內設計部分改採時尚路線，與外部空間相互輝映，讓人很難想像改造前的形貌。環繞著房屋所裝配的玻璃，不僅讓光線能夠從每一個角度透入屋內，更讓房子籠上絕佳的氛圍。
改裝前的廚房屬於傳統式格局，改裝完成後，所有舊式櫥櫃都已移除，以現代感的華麗配備代之。光滑的白色表面為這處空間帶來全新的觀感，透明玻璃外的花園宛如一幅現代藝術，不只是視覺上的饗宴，更是絕佳的光源！
這項設計方案中，屋頂是非常值得注意的部分！這個平面的屋頂設計將室內天花板維持在一個適當的高度，同時運用特殊技術，使它的外觀平整得宜，當屋主需要清潔天窗時，也能輕鬆完成工作，不易藏污納垢。
工程完成後，這片質樸的牆壁提供了一片美麗的視野，細微的結構也用上了巧思，顏色和窗戶框架所採用的煤灰色互相呼應，為視覺平添一種低調平靜的風格。
這項裝修計畫非常強調工程質量，最終的結果也十分令人滿意。它不僅為家庭創造更良好的烹飪及用餐環境，甚至完全改變了房子的內部氛圍，帶來更時尚的外觀，堪稱房屋裝修的傑作！
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