裝修傑作:兼具實用性與美感的高質感住宅

花了大筆金錢改裝房屋，卻未得到預期的效果，總是令人感到失望。如果在適當的投資下，能讓一棟已有些年紀的房子免於隨時間凋零的命運，肯定讓人欣慰不已！

獨立建築師 Independent Architect 精心完成了一項裝修專案，以全新玻璃窗開啟一片通往花園的新天地，在拆卸部分架構並加裝金屬屋頂後，不僅導入了日光，還延伸出開放式廚房和餐廳區。改造完成的空間提供了實用的領域，讓家庭享有更多的活動空間。