完美平衡:色彩和諧的北歐風住宅

在所有家居裝潢風格中，北歐風是許多人夢想中的最佳選擇，但又常因為不知從何著手而苦惱不已。即使是最有經驗的家居裝潢師，面對斯堪地那維亞路線，有時也會倍感棘手。但事實上，要把居家打扮成這一款風格，並非艱難的挑戰！

在這本點子簿中，我們要以 In2Architecture 的專家所打造的北歐式風格住家為範例，希望帶給你一些靈感及信心，開始動手為自己創造理想中的住家。現在就一起來參觀：