完美平衡:色彩和諧的北歐風住宅

在所有家居裝潢風格中，北歐風是許多人夢想中的最佳選擇，但又常因為不知從何著手而苦惱不已。即使是最有經驗的家居裝潢師，面對斯堪地那維亞路線，有時也會倍感棘手。但事實上，要把居家打扮成這一款風格，並非艱難的挑戰！
在這本點子簿中，我們要以 In2Architecture 的專家所打造的北歐式風格住家為範例，希望帶給你一些靈感及信心，開始動手為自己創造理想中的住家。現在就一起來參觀：
這套位於莫斯科中心的公寓予人無限驚喜。誰都料想不到在一座陳舊的蘇聯公寓裡，居然有這麼一個時髦的居家空間。在這個客廳裏，家人可以聚在溫暖的火爐邊一起談心，椅子上的抱枕有著不同風格和尺寸，為視覺加添了舒適的感受。沙發和扶手椅之間的小地毯完美地為空間做出區隔，單一色調與室內其他明亮色彩構成絕佳的平衡。
現代北歐式居家設計的關鍵，就是讓空間保持清新有條理，居家只陳設生活必需品。從照片中的空間，我們可以看到集合了日常起居、餐廳和廚房，看起來如此溫暖舒適，白色的地板和堅固的傢俱，沐浴在由三面窗戶透進來的自然光下，令人讚嘆不已。
北歐傢俱是最時尚、最不退流行，也最美麗的風格。進到室內，訪客立刻就會愛上這組桌椅，精緻的外觀不僅不占空間，顏色搭配也讓人產生愉悅的心情，即使是一旁的凳子，也是簡樸可愛極了！
工作時的舒適感，是生產力的關鍵。要在電腦前待上幾個小時，最需要的莫過於一把合適的椅子。照片中這組桌椅不僅符合實用的目的，使用起來也非常舒適。一旁擺置的沙發，可供休息時喝杯茶或小睡一會兒。
這間臥室看來像是為青少年所設計，與前一張家庭辦公室照片相互呼應。房間裡有部分塗上了綠色的漆。裸露的磚牆、天花板，甚至地板，也都塗上了調和的色調。房間裡的書桌配置了儲物空間，除了生活必需品外別無雜項，視覺上相當舒適。
主臥室採用兩種顏色做為區隔，藍色提供一種和平寧靜的氛圍。除了照明用的主燈外，還採用了床頭燈，像是照片中這組懸在床邊的小燈，可以提供柔和的光源，讓疲倦的眼睛得以休息，同時也可供睡前閱讀時照明之用。
小朋友們活動的空間裝潢得十分有趣，裡面陳設有玩具，還有各種能讓他們玩上幾個鐘頭的設備，像是可供著色和畫畫的黑板，還有可愛的帳篷。整個格局設計得頗為舒適，孩子們可以獨個兒待在這裡，或是邀約朋友們一起來玩耍。
木質風格對於任何家居空間都是百搭，即使是浴室也很得宜。經過特別處理後，木材可以經得起潮濕環境的考驗。如果想走北歐式路線，可以選擇淺色的木材，視覺上更形簡約流線。在這間浴室裏，木頭顏色與灰色的牆壁瓷磚和陶瓷器皿構成了完美搭配，讓沐浴成為一項絕頂的享受。
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