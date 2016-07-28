懷舊時尚：結合工業與雅緻感的雪白公寓

室內設計師的腦袋似乎總是藏有許多常人意想不到的創意，並還有能將屋主心中的藍圖具體化的超級執行力。

這次的點子簿要介紹的就是擅長發揮創意的烏克蘭室內設計師 ANTON MEDVEDEV 所打造的雪白空間，這個結合雅緻工業風以及趣味設計的作品非常適合有玩心，同時喜愛簡約時尚風格的人。

現在就讓我們來欣賞這個住宅專案吧！