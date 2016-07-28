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懷舊時尚：結合工業與雅緻感的雪白公寓

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 客廳
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室內設計師的腦袋似乎總是藏有許多常人意想不到的創意，並還有能將屋主心中的藍圖具體化的超級執行力。

這次的點子簿要介紹的就是擅長發揮創意的烏克蘭室內設計師 ANTON MEDVEDEV 所打造的雪白空間，這個結合雅緻工業風以及趣味設計的作品非常適合有玩心，同時喜愛簡約時尚風格的人。

現在就讓我們來欣賞這個住宅專案吧！

奇特的餐桌設計

homify 餐廳
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在這個空間中，你可以嗅出設計師對於工業風與眾不同的詮釋法以及創造力。餐桌的上方以鐵架搭建成一個宛若閣樓的框架，上面歇息了各類的植物，在視覺上填滿了挑高空間的空白處，也為屋內帶來不一樣的綠意。

復古櫥櫃

homify 廚房
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廚房最吸引人的無非就是讓人聯想起 60 年代的圓形櫥櫃，以及其散發的濃厚復古風格。沒有做隔間的開放式廚房與餐廳各自飄散著不同的風情，卻異常和諧地共存著，顯示設計師拿捏得宜的混搭手法。

客廳

homify 客廳
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一眼望去，以白色為基調的客廳看似簡約，然而將腳踏車垂直挂在牆面上，以及挂在天花板上的鐵網燈具，都顯示了屋主與設計師調皮的一面，以及不按牌理出牌的個性。

臥室

homify 臥室
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白色貫穿了整個公寓的各個角落，當然臥室也不例外。床後的磚牆以及床邊的假窗設計，皆提升了潔白空間的層次，讓房間看起來不會過於單調。這個臥室也架設了許多人夢寐以求的投影機，屋主能夠在自己的床上，以最放鬆的姿勢享受家庭電影院的親密時光。

浴室

homify 浴室
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在這個乍看之下平凡無奇的白色浴室中，其實容納了許多時尚的元素。瞧瞧那浴缸獨特的弧形，以及環繞鐵網燈具的圓框，都是不常見的設計。

時尚家居

homify 浴室
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浴室的洗臉台的支架與一般家庭截然不同，仿舊的木架維繫著房屋的主旨，如明星化妝室內的化妝鏡也是獨特的品項。從許多小細節中，都可以看到設計師與屋主的巧思與跳出框架的創意。

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