懷舊時尚：結合工業與雅緻感的雪白公寓

室內設計師的腦袋似乎總是藏有許多常人意想不到的創意，並還有能將屋主心中的藍圖具體化的超級執行力。
這次的點子簿要介紹的就是擅長發揮創意的烏克蘭室內設計師 ANTON MEDVEDEV 所打造的雪白空間，這個結合雅緻工業風以及趣味設計的作品非常適合有玩心，同時喜愛簡約時尚風格的人。
現在就讓我們來欣賞這個住宅專案吧！
在這個空間中，你可以嗅出設計師對於工業風與眾不同的詮釋法以及創造力。餐桌的上方以鐵架搭建成一個宛若閣樓的框架，上面歇息了各類的植物，在視覺上填滿了挑高空間的空白處，也為屋內帶來不一樣的綠意。
廚房最吸引人的無非就是讓人聯想起 60 年代的圓形櫥櫃，以及其散發的濃厚復古風格。沒有做隔間的開放式廚房與餐廳各自飄散著不同的風情，卻異常和諧地共存著，顯示設計師拿捏得宜的混搭手法。
白色貫穿了整個公寓的各個角落，當然臥室也不例外。床後的磚牆以及床邊的假窗設計，皆提升了潔白空間的層次，讓房間看起來不會過於單調。這個臥室也架設了許多人夢寐以求的投影機，屋主能夠在自己的床上，以最放鬆的姿勢享受家庭電影院的親密時光。
浴室的洗臉台的支架與一般家庭截然不同，仿舊的木架維繫著房屋的主旨，如明星化妝室內的化妝鏡也是獨特的品項。從許多小細節中，都可以看到設計師與屋主的巧思與跳出框架的創意。
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