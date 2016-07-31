焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (7 月 31 日)

又到了週日的時間，不知道這個禮拜你是否有從我們的點子簿中找到靈感，開始動手改裝自己的家呢?

如果你週間太忙，導致於沒有時間瀏覽點子簿，沒問題，我們在週日的早晨將告訴你本週最受讀者歡迎的前五名點子簿。

現在就快來看看本週競爭激烈的排行榜吧!