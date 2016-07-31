焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (7 月 31 日)

又到了週日的時間，不知道這個禮拜你是否有從我們的點子簿中找到靈感，開始動手改裝自己的家呢?
如果你週間太忙，導致於沒有時間瀏覽點子簿，沒問題，我們在週日的早晨將告訴你本週最受讀者歡迎的前五名點子簿。
現在就快來看看本週競爭激烈的排行榜吧!
舊式公寓是德國人爭相入住的心頭好，在柏林更是如此。雖然舊式公寓外表古典，但是柏林年輕人喜歡將不同年代的家具混搭，並且不刻意修飾舊時光的痕跡，也因此讓柏林的舊式公寓如此與眾不同。這也許也就是為什麼柏林舊式公寓: 新舊交織，撞擊出另類的個性生活在這週勇奪第一的原因吧!
在品味生活：＂大人感＂居家風格的 7 大關鍵元素點子簿中，我們傳授你如何展開大人感居家生活的訣竅。
當你已經揮別社會新鮮人幾年後，不管是衣服或是家具，投資符合你現在身分的單品是大人感生活的一環。除此之外，依照你的喜好打造一個品酒空間，也是邁向大人感生活的一步。
不知道大家是否也被夏日仙境：在藍天光影下徜徉的極簡住宅中的游泳池設計給嚇到了呢? 在這個可以渡過一個美好夏日的住宅中，每個空間裡都有著令人讚嘆的設計。如果你略過了這本點子簿，可千萬別忘記瞧瞧這個住宅中的廚房與浴室!
低調奢華:兼具私密性及完美採光的氣派住宅是個性低調卻又喜愛奢華風格的你非看不可的點子簿。
這個專案所有的空間都非常大器，並且享有良好的採光，超級寬敞的浴室讓人過目難忘。
我們最喜歡的就是看殘婆不堪的住宅，經過設計師的巧手後重生。
在這本點子簿中，我們介紹的這個在昭和時代建造的公寓已經跟不上現代的潮流，但是在改裝後，變成符合人的生活習性的現代公寓。如果你也正在規劃將老屋翻新，那麼絕對要參考這個翻新奇蹟!