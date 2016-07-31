怪趣味墨西哥風情：樓中樓藝文時尚住宅

不是所有住宅設計都能零違和感的融合好古怪趣味及優雅系元素，這可是需要設計者相當的規劃、想像力、 以及無與倫比的美感。而位於Ｍerida的La Casa Desnuda非常幸運的能由Taller Estilio Arquitectura的建築師們操刀，完美的結合充滿生命力的顏色、 怪趣味的家飾、 聰明計算過的照明加上有效的空間利用，如此精心創造出的作品很難不令人為之驚豔。更引人注目的是， 這棟狹長卻頗有高度的建築隨處可見生氣勃勃的綠色有機體，前庭還有處雅致的水池。

Yucantan的首都Merida是個俱有豐富殖民地及瑪雅文化色彩的城市，在當地美麗的建築中，即將介紹的這棟瑰寶般的現代設計一定能滿足你挑剔的視覺。