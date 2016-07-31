怪趣味墨西哥風情：樓中樓藝文時尚住宅

不是所有住宅設計都能零違和感的融合好古怪趣味及優雅系元素，這可是需要設計者相當的規劃、想像力、 以及無與倫比的美感。而位於Ｍerida的La Casa Desnuda非常幸運的能由Taller Estilio Arquitectura的建築師們操刀，完美的結合充滿生命力的顏色、 怪趣味的家飾、 聰明計算過的照明加上有效的空間利用，如此精心創造出的作品很難不令人為之驚豔。更引人注目的是， 這棟狹長卻頗有高度的建築隨處可見生氣勃勃的綠色有機體，前庭還有處雅致的水池。
Yucantan的首都Merida是個俱有豐富殖民地及瑪雅文化色彩的城市，在當地美麗的建築中，即將介紹的這棟瑰寶般的現代設計一定能滿足你挑剔的視覺。
連貫整棟建築視覺的是左右兩面簡練沈穩的石板牆，從前庭一路延展，擁有雙層可觀高度的可敞開式金屬框玻璃門則時尚氣派地將室內外空間做出不會被制約住寬敞度的區隔。從前庭能夠清楚看到餐飲空間上方的樓中樓，邀請還站在門外的人客進入一探究竟，而於石板牆之間一格格的挖空照明則為通往室內的驚喜之旅預備了具登場氣氛的序曲。池畔邊熱情滿溢的熱帶植栽附近，兩張戶外椅肆意展現自己豌豆般的可愛曲線點綴其中，喊叫著要人拿瓶啤酒愜意坐下，抬頭看看天空。
樓中樓面的傢俱選擇以幾張雅致簡約風的沙發椅為主，而正中間那張趣味獨特，色彩鮮明的咖啡桌几則有效地為灰階色系的空間點跳出活潑的年輕氣息。木系地板散發出那屬於家的溫馨，正好與牆邊裝載著盛開的花器一起賦予這空間屬於大自然的筆觸。
位於樓中樓正下方的用餐區使用大量的木頭元素。餐桌是由簡單實用的木頭長板安裝在金屬支架上，搭配上白色馬鞍形座的高凳椅，既時髦又有個性。
餐桌旁的木頭廚櫃暖暖調和了冷調金屬廚房器具的戾氣，無法不注意到的是上層鑲著木頭框邊的鏡面收納櫃，大大跳脫了一般收納配置的裝潢習慣。緊依在廚櫃旁的書櫃完美嵌合在通往樓中樓的階梯之內不分彼此，這絕妙的創意讓整個用餐空間更增加了低調的驚喜。
再往上面走，相對於下面樓層有隱秘性的臥室中，偌大的豔麗掛畫幫襯著簡單卻不失大氣感的雙人床，也讓這個以白與木頭色系為主的空間注入不同的風情。在這整個臥室中最特別的角落是如溫室花房般以淡綠玻璃拉門圈圍著的戶外陽台空間，不乏綠色植栽相伴左右的戶外座椅，讓人想在這個樓層長懶洋洋待著的欲望更大提升。
誰說只有大房子才配擁有庭院？這個空間不到太大卻五臟俱全的建築中，還夠配置一個充滿植物及禪意的砂石庭院，別出心裁的景觀設計中有石子牆也有讓陽光可以自由穿梭的玻璃門，幫助你在這個自然美好的空間中大口深個呼吸，找到內心的平靜與快樂。
看完這個令人愉悅又有些藝文氣息的趣味住宅，你的居家設計魂是不是也就此被啟動了呢？歡迎將靈感納入你自己的建築裝潢中喔！
想看更多創意住宅請延伸閱讀---座落在郊區、外觀低調的時尚現代風住宅