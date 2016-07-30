奇異幻想：馬德里小坪數套房的創意生存術

小坪數的套房在台灣的大城市中是隨處可見的，而你應該沒有想到，在西班牙馬德里也有類似的套房。

今天點子簿要介紹的馬德里套房面積約 50 平方米，在室內建築師事務所SUCURSAL URBANA UNIVERSO SOSTENIBLE 的規劃下，搖身成為兼具功能性，卻又飄揚著設計師想像力的溫馨套房。