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奇異幻想：馬德里小坪數套房的創意生存術

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 浴室
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小坪數的套房在台灣的大城市中是隨處可見的，而你應該沒有想到，在西班牙馬德里也有類似的套房。

今天點子簿要介紹的馬德里套房面積約 50 平方米，在室內建築師事務所SUCURSAL URBANA UNIVERSO SOSTENIBLE 的規劃下搖身成為兼具功能性，卻又飄揚著設計師想像力的溫馨套房。

樓梯

homify 餐廳
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設計師將天花板移除，為室內取得更多的空間，也因此能打造閣樓式的臥室。使用木材的樓梯成為一片白中的焦點核心，與其他的木頭家具都是讓套房更加溫馨的關鍵。

閣樓的空間像是一個未知的秘密基地，在家中似乎就能享有一個盡情幻想的空間。

廚房

homify 廚房
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雖然整間套房以白色為重點顏色，但是設計師不忘將玩心注入房間的小角落，讓這個套房不會淪於單調。簡潔的廚房讓人感到非常平和，雖然面積不大但設置了所有應有的廚房裝備，可以想像屋主能在此充分享受烹調的時光。

浴室

homify 浴室
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你能想像的到在這樣的小套房裡，可以有如此寬敞的浴室空間嗎？

浴室的主打顏色也是白色，但是你可以看到木頭框的窗戶以及金屬材質的鏡子，都能點亮如同白色畫布的牆壁。

客廳

homify 客廳
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客廳的木頭地板讓這個主要的生活空間充滿溫度，浴室以及廚房都以白色系為主，但是客廳沙發後的牆面，卻出乎意料地漆上了巧克力色。設計師的決定讓這間套房在視覺上有更多的驚喜，也是值得考慮使用深色油漆卻又猶豫不決的人參考。

平面設計圖

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最後要讓你看的是套房的平面設計圖，你可以看到這間套房的兩個主要空間幾乎是對稱的，而其中一間比另外一間大約５平方米。

設計師最厲害的手法便是以白色讓整體空間不會感到狹窄，但是又在其中添加一些不搶鏡的小角色，讓這間套房具有功能性但同時又舒適，不失想像力。

延伸閱讀:想像力奔騰的馬德里現代風美宅

翻新奇蹟:打造完美巴黎廚房的魔法
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