7 種刺激玩心與想像力的上下臥鋪設計

節省許多房間空間的上下舖絕對最適合有兒女的現代家庭，而對於睡在上下舖的兄弟姊妹來說，這也是種無形中連結感情的方式。然而，如果小孩子爭吵著想要自己的空間，或是哭鬧著誰睡上鋪誰睡下鋪，對講求公平的父母來說也十分頭痛。

今天我們要介紹 7 種與眾不同，並且能夠激發小孩想像力的上下臥鋪。如果家中有這些類型的上下臥鋪，也許孩子們也能更心甘情願地與兄弟姊妹們共處一室，進而增進手足情誼。