7 種刺激玩心與想像力的上下臥鋪設計

節省許多房間空間的上下舖絕對最適合有兒女的現代家庭，而對於睡在上下舖的兄弟姊妹來說，這也是種無形中連結感情的方式。然而，如果小孩子爭吵著想要自己的空間，或是哭鬧著誰睡上鋪誰睡下鋪，對講求公平的父母來說也十分頭痛。
今天我們要介紹 7 種與眾不同，並且能夠激發小孩想像力的上下臥鋪。如果家中有這些類型的上下臥鋪，也許孩子們也能更心甘情願地與兄弟姊妹們共處一室，進而增進手足情誼。
如果你的孩子喜歡睡在較有安全感的下鋪，那麼要讓孩子們把睡上鋪當成一種樂趣，便是一門學問。
這張圖中的上鋪設置了一個溜滑梯，當孩子玩心大起時，可以
不走正道，改從溜滑梯一躍而下。而上鋪搭建的屋頂設計，就像防護罩一樣，讓孩子入睡時更有安全感。
上下臥鋪的問題之一就是缺乏隱私，對於年紀尚小的孩子來說，也許不成問題，不過當孩子上學之後，自我意識也跟著增長，也會更要求有自己的空間。
圖中的上下臥鋪將每個床都打造成如自己的堡壘一般，圓弧形的開口以及如同開窗的牆面一般的設計，都能給予孩子們適度的隱私，卻又依舊能夠與彼此互動。
如果你住在城市中，卻又希望讓孩子們能夠享有在大自然的感受，那不妨效法這張圖的上下鋪，將上鋪打造成樹屋一樣，孩子可以盡情地在樹屋般的上鋪幻想，而玻璃的窗戶仍能夠讓父母們隨時查看到小孩的情況。
男孩們總是充滿冒險之情，如果你的寶貝兒子們喜歡看航海的漫畫或是書籍，那不如就把上下臥鋪打造成船一樣的造型吧! 相信睡在這樣的床上，男孩們今晚也能在夢中啟航吧?!
如果你的小孩喜歡幻想自己是居住在城堡內的公主，那麼你可以在上鋪搭建帳篷式的屋頂，這樣一來，睡在底下的孩子們，也可以過一過住在城堡中的乾癮。
你的小孩喜歡車嗎?那就讓他乘著英國巴士前進夢鄉吧!一台巴士造型的上下臥鋪，不僅看起來風格獨具，也能夠讓孩子們有在房間冒險旅遊的錯覺。
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