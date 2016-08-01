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7 種刺激玩心與想像力的上下臥鋪設計

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節省許多房間空間的上下舖絕對最適合有兒女的現代家庭，而對於睡在上下舖的兄弟姊妹來說，這也是種無形中連結感情的方式。然而，如果小孩子爭吵著想要自己的空間，或是哭鬧著誰睡上鋪誰睡下鋪，對講求公平的父母來說也十分頭痛。

今天我們要介紹 7 種與眾不同，並且能夠激發小孩想像力的上下臥鋪。如果家中有這些類型的上下臥鋪，也許孩子們也能更心甘情願地與兄弟姊妹們共處一室，進而增進手足情誼。

溜滑梯

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如果你的孩子喜歡睡在較有安全感的下鋪，那麼要讓孩子們把睡上鋪當成一種樂趣，便是一門學問。

這張圖中的上鋪設置了一個溜滑梯，當孩子玩心大起時，可以不走正道，改從溜滑梯一躍而下。而上鋪搭建的屋頂設計，就像防護罩一樣，讓孩子入睡時更有安全感。

屬於自己的堡壘

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上下臥鋪的問題之一就是缺乏隱私，對於年紀尚小的孩子來說，也許不成問題，不過當孩子上學之後，自我意識也跟著增長，也會更要求有自己的空間。

圖中的上下臥鋪將每個床都打造成如自己的堡壘一般，圓弧形的開口以及如同開窗的牆面一般的設計，都能給予孩子們適度的隱私，卻又依舊能夠與彼此互動。

樹屋般的上鋪

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如果你住在城市中，卻又希望讓孩子們能夠享有在大自然的感受，那不妨效法這張圖的上下鋪，將上鋪打造成樹屋一樣，孩子可以盡情地在樹屋般的上鋪幻想，而玻璃的窗戶仍能夠讓父母們隨時查看到小孩的情況。

喔!茱麗葉

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這個開窗的上鋪，似乎讓人聯想到羅密歐夜會茱麗葉的場景，也特別適合充滿浪漫幻想，以及喜歡角色扮演的小女孩。在假窗上放點花朵或是假花，都可以營造更多少女的情懷。

水手們，啟航吧!

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男孩們總是充滿冒險之情，如果你的寶貝兒子們喜歡看航海的漫畫或是書籍，那不如就把上下臥鋪打造成船一樣的造型吧! 相信睡在這樣的床上，男孩們今晚也能在夢中啟航吧?!

公主帳篷

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如果你的小孩喜歡幻想自己是居住在城堡內的公主，那麼你可以在上鋪搭建帳篷式的屋頂，這樣一來，睡在底下的孩子們，也可以過一過住在城堡中的乾癮。

出發去英國

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你的小孩喜歡車嗎?那就讓他乘著英國巴士前進夢鄉吧!一台巴士造型的上下臥鋪，不僅看起來風格獨具，也能夠讓孩子們有在房間冒險旅遊的錯覺。

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