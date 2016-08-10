當日系遇見北歐: 純白的原木城堡

北歐國家與日本在地圖看來是何其的遙遠，然而奇妙的是，設計的概念與風格異常類似。例如，採用天然的素材以及偏好簡約式的溫暖，而最重要的 – 強調功能性以及注重一般人沒有考慮到的細節。
雖然這兩個區域的設計風格頗有相似處，但是文化的不同，終究帶來差異，因此如果住家融合了這兩種風格，相信會非常有趣。
今天我們要帶你欣賞的，便是由建築師事務所 ALTS DESIGN OFFICE 擷取北歐與日系之長，打造出的溫馨純白城堡。
這個家的白色牆面似乎是這個城堡的保護殼，讓這個家的外觀帶來充足的隱密性，也得以區別前院以及住家。雖然入口的隱密性十足，但是圓拱形的設計，以及原木的素材都讓這個迎賓處更加溫馨。
建築師希望這個家能夠被和煦的陽光包圍著，因此設計了許多大窗戶，引進充足的日光。當陽光灑在白色的牆面上時，更能提升室內的明亮度。大面積的白牆以及各式的木頭家具，營造出自然系的風格。
天花板以及窗戶上的木頭柱，以及簡單的木頭椅，皆散發著復古的北歐單品的味道。另外你可以注意到客廳中的平台式地板，這是非常典型的日式設計。
我們最喜歡這個住宅的地方，便是其圓弧形的窗戶與門，尤其是天花板的開口。這個設計搭配上木頭的素材，更讓人宛若置身於童話故事中。
除此之外，餐桌上燈泡式的燈具，以及隨處可見的植物，都點綴了餐廳的空間。
在這個北歐風格的廚房中，簡單的長型白色流理台 開放式的木頭儲藏架，還有大型的中島型廚房，構成了一個舒適的烹飪空間。
木頭的素材以及白色總是完美的夥伴，而在這個圖片中，你也能發現如何將這兩個元素融合在廚房以及客廳的設計中。
這個住宅的建築本身已經充滿美感以及特色，例如木製小閣樓，因此不需要過多的裝飾品。夾層的下方是緊貼在兩個弧形牆壁中，厚重的木製面板。精美的白色屏障以及薄木板軌道圍著這個小閣樓，確保安全無虞。這個設計創作了左右的有趣對比，也更加深了住家的童話成分。
在探索這個家的同時，我們注意到了一些現代的設備。
這個住宅簡約的主旨延伸到了浴室，例如只是釘入牆內，尺寸頗為迷你的洗手台。
從浴室往外看，我們可以看到圓弧形的天花板，以及客廳天花板上不尋常的弧度，這些細節都是讓這個住宅與眾不同，並且巧妙地帶來溫度的設計。
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