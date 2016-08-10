當日系遇見北歐: 純白的原木城堡

北歐國家與日本在地圖看來是何其的遙遠，然而奇妙的是，設計的概念與風格異常類似。例如，採用天然的素材以及偏好簡約式的溫暖，而最重要的 – 強調功能性以及注重一般人沒有考慮到的細節。

雖然這兩個區域的設計風格頗有相似處，但是文化的不同，終究帶來差異，因此如果住家融合了這兩種風格，相信會非常有趣。

今天我們要帶你欣賞的，便是由建築師事務所 ALTS DESIGN OFFICE 擷取北歐與日系之長，打造出的溫馨純白城堡。