視覺遊戲：倫敦住宅的復古新時尚

復古的設計一向很值得玩味，它能讓我們想到爺爺奶奶家的年代感，還有成功的老屋新生案例。復古設計與懷舊情懷有關，代表了歷史中戰爭剛結束、政治還不穩定、工廠首次開始大量生產、經濟終於破繭起飛的那段黃金歲月。

透過復古風格，我們回到50~70年代，有趣的是當時的設計師似乎更大膽自由，他們使用色彩毫不手軟、各種圖案和材質配出衝突美、牆上掛上一幅幅有視覺迷幻效果的畫。其實在這個設計中多少會反映你個性，而他們也一點都不吝嗇於用各種元素展現。

今天我們要帶你來看看一個倫敦的住宅，每個角落都滿溢著設計師的創意。透過這本點子簿，你應該會開始考慮在你的房子裡巧妙得用色彩帶來更多活力！