視覺遊戲：倫敦住宅的復古新時尚

復古的設計一向很值得玩味，它能讓我們想到爺爺奶奶家的年代感，還有成功的老屋新生案例。復古設計與懷舊情懷有關，代表了歷史中戰爭剛結束、政治還不穩定、工廠首次開始大量生產、經濟終於破繭起飛的那段黃金歲月。
透過復古風格，我們回到50~70年代，有趣的是當時的設計師似乎更大膽自由，他們使用色彩毫不手軟、各種圖案和材質配出衝突美、牆上掛上一幅幅有視覺迷幻效果的畫。其實在這個設計中多少會反映你個性，而他們也一點都不吝嗇於用各種元素展現。
今天我們要帶你來看看一個倫敦的住宅，每個角落都滿溢著設計師的創意。透過這本點子簿，你應該會開始考慮在你的房子裡巧妙得用色彩帶來更多活力！
在復古設計中要找到對味的傢俱不是件容易的事，但是 Russian for Fish 選擇了20年代後期的元件達成了任務。活動式的透明桌子、極簡風格的扶手椅、木色的溫潤碗櫃，一起構成了一幅最能代表工業時代的畫面。
第一眼你一定看不出來，這個地板並不是磁磚或地氈，它是花了三個禮拜才完成的漆色木板。黑白的幾何圖形在每個角落牆邊都構成了不同的視覺效果，全白的樓梯隱身在牆壁之中，也不搶地板的戲。站在住宅裡的每一個角度看，還能感覺到地板延伸、菱形方形的變換，啊，看一看甚至覺得有點迷幻呢。這是這間住宅無法忽視的一個大特點，非常搶眼的表達了這裡的個性。
連續性是這間住宅的重點。既然整個空間的地板都大聲宣揚了自己的主張，傢俱們也不遑多讓。延續20世紀的設計，我們看到有名的Eames扶手椅也佔據一角，與這裡的搭配不互相衝突，和諧得彼此呼應、誰也不搶誰的光。而畫龍點睛的一幅紅色主調的圖畫，也在這個黑與白的沈靜空間裡點亮了一處鮮明。
餐廳的色彩運用就更好玩了，但仍保留了前面幾個空間的工業元素。在這個地方，少就是多，只有必要的東西才會出現在視線中。雖然這裡是廚房、餐廳和客廳共用的區域，但中間只用沙發稍微區隔開來，就讓光線毫無阻攔灑了滿室，聰明得把原本狹長的空間變得開闊又舒適。我們也特別喜歡這裡幾何線條的傢俱、60年代的粉藍色弧形冰箱和長吊燈的色彩之間有趣又對味的搭配，在這裡吃飯好像什麼都會很好吃呢。
最後我們來到廚房。非常簡約的空間，卻在整間住宅中顯得俏皮中帶著高雅，一點都不顯得乏味。就像一塊全白的畫布，給了創意揮灑的空間。這裡的設計保留了功能性、實用性，無論是一頓豐盛的家庭晚餐，或是準備野餐點心，一定可以讓料理的人有著好心情！
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