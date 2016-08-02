魔力世界: 白與磁磚碰撞出的繽紛住宅

房地產行銷，靠的是包裝技術。透過裝潢，一個房屋物件也能變得炙手可熱。

裝潢有一定的預算限制，優秀的設計師能夠在財務預定範圍內發揮巧思，將內部的陳設改頭換面，讓每位參觀房屋的潛在買家留下深刻的印象。

今天點子簿要介紹的住宅在設計師細心的規劃下，變得更為美觀，卻又不會像樣品屋一樣特色盡失。

現在就來欣賞設計師的巧妙創意：