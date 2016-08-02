魔力世界: 白與磁磚碰撞出的繽紛住宅

房地產行銷，靠的是包裝技術。透過裝潢，一個房屋物件也能變得炙手可熱。
裝潢有一定的預算限制，優秀的設計師能夠在財務預定範圍內發揮巧思，將內部的陳設改頭換面，讓每位參觀房屋的潛在買家留下深刻的印象。
今天點子簿要介紹的住宅在設計師細心的規劃下，變得更為美觀，卻又不會像樣品屋一樣特色盡失。
現在就來欣賞設計師的巧妙創意：
客廳是一個家的心臟，在這個美麗的生活空間裡，最好的設計必須是不多不少剛剛好，才能產生美妙的平衡。在這個起居室裡，瓷磚地板與傢俱構成十分和諧的搭配，原木天花板、壁爐、地毯、抱枕等元素，給空間添加了許多溫暖豐富的元素。這樣的客廳必然能讓訪客留下美好的第一印象！
這個小巧的廚房一看就令人驚豔！藏在房間的一個小角落裡，內襯復古瓷磚，看起來不僅不會過時，還呈現出一種時尚簡約的情趣。簡潔的設計，以及一應俱全的廚房配備，顯露出化繁為簡的功力！
訪客一進到門內，一定被那溫暖色系的地毯所吸引！和床上簡單的白色被套構成明快的對比，加上白色窗簾、收納櫃、小几，整體有如一幅單純迷人的靜物畫，任誰都會想住進這個光線充足，明亮又通風的臥室裡！
在這個小空間裡，磁磚的顏色和構圖打亮了整體視覺觀感！從方才看到的客廳到廚房，以及現在看到的浴室，你可以發現設計師運用磁磚，將各個空間變成賞心悅目的畫面。浴室牆上的優雅花案，讓人在沐浴時身心格外舒爽，明亮的感受讓每天的沐浴時間變得更加愉悅！
看完所有內部的陳設後，最後我們帶你來參觀戶外陽台。
這個空間只要擺些桌椅，放上葡萄酒和新鮮水果，就能讓屋主在此盡情放鬆，暸望遠方美麗的風景。能夠住在坐擁如此美景的房子裡，是多麼奢侈的享受啊!
更多融合白與色彩的住家: 柏林舊式公寓: 新舊交織，撞擊出另類的個性生活