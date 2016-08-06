便利組合屋: 簡單別緻、舒適多功能的時尚生活

世界各地的主要大都市房地產價格持續走高，夢想擁有自己的窩的人，也因此開始探尋不同的買房方案。預製的組合屋由於建築成本較低，組裝和維護比傳統房屋便利，因此開始受到購屋者的青睞。這些活動式的房子不僅環保，可以根據特定的需求和喜好客製化，組成後還兼具簡單、別緻、舒適和多功能等特性。

今天要介紹由西班牙巴賽隆納房屋建築團隊 Noem 所建造的一款組合屋，它被命名為 El Refugio Inteligente ，意思是「智慧型住屋」。建築師將它設計得美觀實用，而且只須 10 周時間便可完成！

現在就一起來瞧瞧更多細節: