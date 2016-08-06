便利組合屋: 簡單別緻、舒適多功能的時尚生活

世界各地的主要大都市房地產價格持續走高，夢想擁有自己的窩的人，也因此開始探尋不同的買房方案。預製的組合屋由於建築成本較低，組裝和維護比傳統房屋便利，因此開始受到購屋者的青睞。這些活動式的房子不僅環保，可以根據特定的需求和喜好客製化，組成後還兼具簡單、別緻、舒適和多功能等特性。
今天要介紹由西班牙巴賽隆納房屋建築團隊 Noem 所建造的一款組合屋，它被命名為 El Refugio Inteligente ，意思是「智慧型住屋」。建築師將它設計得美觀實用，而且只須 10 周時間便可完成！
現在就一起來瞧瞧更多細節:
這個組合屋在工廠內組裝，專家們使用精密的技術，導入許多高效的元素。例如，染料必須採用排放時對環境無害的原料，外型主要使用天然木材。牆壁夾層中置入羊毛和棉花，來達成阻絕效果，減少能源損耗和降低成本。
這個家的門面既簡單卻十分新潮時髦，柔軟的木頭色調和白色流線的框架，讓它的外觀更形時尚新穎。屋前的小型泳池提供了輕鬆自在的休閒氛圍，悠游其中，還可同時享受周遭的天然美景！
這張照片說明了這種組合屋的便利性。由於實際的建築工程都是在工廠裡完成，最後設置房屋時，程序相當簡便，只要一台起重機便可蓋好。當屋主想要換個地方居住時，也可以很方便地把這樣的家，從一個地方搬到另一個地方。
這個家採用了大量的天然木材，符合環保的目的。此外，它還採用了其他混合媒材，來強化房屋設計和結構上的美感。使用的材料包括有金屬框架和三種木材，以及太陽能電池板來達到節能的目的。
這間臥室裡陳設著簡單的傢俱，搭配著柔和的粉彩和木頭色調。白色帆布增强了房間內的空間感和亮度，窗戶則讓室外的大自然美感滲透進房間來，不需繁雜的設計，便充滿了現代化的格調。
遊戲室是以淺色木材打造。開放式超薄書架，既實用又美觀。抽屜的設置，方便收納雜物，讓視覺不顯零亂。時尚的藍色球檯，飾以美麗的桌緣，讓你在飽覽室外景緻的同時，忍不住想下場一試身手！
光滑的櫥櫃、舒緩的白色調，以及現代化家電的時尚感，使得這間廚房兼具美觀的外形，以及烹調美味時的樂趣。實木的調理桌呈現出低調優雅的氛圍。最重要的是，這個廚房不僅賞心悅目，它所具備的多功能特性讓你收拾起來毫不費力。
看過這個專案，是不是很驚奇呢？一棟預製的組合屋居然可以同時滿足購屋者對於風格設計、合理裝潢和生態環保等多種要求，同時在組裝配置時，還能如此簡單不費力，無怪乎已成為眾多購屋者追求的新標的。
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