空間魔術:小房間大變身，極具個人風格的獨特空間

許多人可能都喜歡擁有一個大房間，但是很多時候卻不一定能如願。事實上，房間小，反而有它的優點，想要重新裝潢修繕時，都比大房間要省力得多！

在這本點子簿裡，我們整理了一些實用的技巧，只要好好運用，保證你可以擁有一間人見人羨的夢幻小臥室！看過這些創意手法之後，你一定也能克服小房間的限制。