空間魔術:小房間大變身，極具個人風格的獨特空間

許多人可能都喜歡擁有一個大房間，但是很多時候卻不一定能如願。事實上，房間小，反而有它的優點，想要重新裝潢修繕時，都比大房間要省力得多！
在這本點子簿裡，我們整理了一些實用的技巧，只要好好運用，保證你可以擁有一間人見人羨的夢幻小臥室！看過這些創意手法之後，你一定也能克服小房間的限制。
當你的臥室很小時，就不要使用大件的傢俱。只要能夠擁抱簡約的設計理念，盡量減少占用室內空間，視覺上就會感覺空間其實並不是那麼小！
Eloisa Conti Visual 公司示範了一個很夢幻的臥室，只採用小型的傢俱，讓地板和空間感覺特別輕盈、開闊。所有傢俱和地板之間都保持一些距離，使得地面空間感覺更寬廣！
如果你的床上通常只睡你一個人，你為什麼一定非要雙人床，或是一張很大的床呢？或許雙人大床會帶來豪華的感受，但卻非必需品，而且一定會讓房間感覺更擁擠！
即使這張床上會睡兩個人，但只要兩人共用一張床，額外的空間還可以設立一個小小的家庭辦公區域，不是更理想嗎？
你可能免不了衝動想要添購許多想要的物品，好讓小小的臥室感覺更舒適、更貼近真實的自己，但可別忽略了實用性重於一切。畢竟房子裡還是會有其他空間，更適合用來擺放裝飾品和紀念品。
堅持房間裡只擺放必要物件，例如床舖、床頭櫃、照明設備和衣櫥，如此一來，就不會塞進太多雜物，空間必然顯得更寬敞舒適！
小臥室可以好好運用色彩帶來的戲劇效果。如同照片中的配色，在這個小房間裡，採用白色為基調，搭配上充滿活力的翡翠綠，一看就讓人十足驚豔。牆壁上採用條紋裝飾，為房間加添了趣味元素。輔以床上的靠墊和壁上的裝飾，整個房間顯得極具風格品味。
小房間，還可以激發你的創造力！當你的房間面積很小，但擁有的物品卻不少時，這個時候你無法向外擴展，不妨向上延伸，以高度換取空間！
這張木造的床擁有許多收納空間，可以擺放包包和許多物品，是整理房間的好幫手，它既不佔用太多空間，視覺上也相當美觀！
如果在審慎裝潢過小臥室，也仔細考慮過必要傢俱後，仍然感覺空間太封閉，此時可以嘗試一個很有用的方法，就是為房間加面大鏡子。
它讓房間產生加倍的錯覺，還可有效減輕幽閉恐懼症。當然，一面大鏡子的價格可能很高昂，但如果你是向供應商直接採購，不僅可以節省許多成本，還可以將鏡子客製化為適合自己房間的大小！
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