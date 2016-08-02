5 個造型各異的混凝土建築

可塑性強且又堅固穩定、價格低廉的混凝土是魅力十足的建築材料。自從混凝土出現後，現代建築開始蓬勃地發展，不得不承認，混凝土推進了建築的更多可能性。
台灣是經常地震的國家，因此使用堅固耐震的建材更為重要。也因此，今天我們要帶你看看 5 款造型各異的混凝土建築，你可以發現這個平實的建材的無限魅力。
建築師事務所 ATELIER M 所設計的這個房子如同魔術方塊一樣，將不同的塊狀合而為一，其中往外凸起的方塊不僅充滿現代美感，還兼具實用性。突起的方塊成為入口的遮蔽處，確保了隱密性。大面積的方形窗戶在一片的混凝土建材中異軍突起。夜晚打燈時，就像是顆明珠一樣地閃耀著，室內柔和的黃光，也為較為冰冷的建材，帶來一絲暖意。
從這個建築的外觀，我們可以見到類似日本傳統紙屋以及拉門式的設計。由白根博紀建築設計事務所所設計的這間房子，其相互重疊的正方形與長方形框架堆疊出令人過目難忘的外型，而這個棲身在河岸邊的家更像是一個抽象的藝術品。透明窗戶的設計讓路人從正面能稍微窺探屋裡的樣貌，但當你往側邊往內看時，窗戶會自動變成不透明的，也讓這個家雖然陽光普照，但又符合屋主對隱密性的要求。
這棟房子建在俯瞰沙灘與大海的絕佳位置上，大面積的窗戶正對著戶外的美景，有什麼能比這種享受還要奢侈?建築事務所 CAPD 藉由提高地板的水平面，以解決路基阻擋景色的問題。建築本身的線條就像是在海中優游的鯨魚一般，讓屋主可以像生活在海洋中一般地在這個雄偉的空間愉悅地生活著。
由 ARTECHNIC ARCHITECT 所設計，坐落在輕井澤的樹林中的這個建築，像是宇宙船般的造型令人過目難忘。作為建築主要架構、設計成圓弧形的混凝土淡化了建材本身的剛硬特色，而木材的階梯，也呼應著森林的氣息與清新感。持久性佳的混凝土能夠完美地適應各種環境的變化，也讓這個住宅在森林中屹立不搖。
由建築師事務所筒井紀博空間工房所設計的這個房子從外觀開始就一鳴驚人，像是摺紙般的混凝土造型好似孩子們的隨意創作一般，然而，仔細一看設計師精細的設計，這個層次豐富且有錯差的房子從不同角度引進了光線，讓房內充滿著自然的溫度。