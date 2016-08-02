5 個造型各異的混凝土建築

可塑性強且又堅固穩定、價格低廉的混凝土是魅力十足的建築材料。自從混凝土出現後，現代建築開始蓬勃地發展，不得不承認，混凝土推進了建築的更多可能性。

台灣是經常地震的國家，因此使用堅固耐震的建材更為重要。也因此，今天我們要帶你看看 5 款造型各異的混凝土建築，你可以發現這個平實的建材的無限魅力。