巴黎森林:散發都會風情的原木小套房

Rue de Rivoli 是巴黎一區最有象徵性的街區。今天我們要介紹的就是位在這條路上，散發著濃郁巴黎都會風情，卻又貼近自然、適合獨身貴族的小套房。

這間由設計師CRISTINA VELANI 所設計的小套房採用裸露式的木頭樑柱，整體的室內設計十分簡約時尚，卻也因為原木以及一些家飾品而古典溫馨。

現在就讓我們瞧瞧這間能夠深入巴黎生活的小套房吧!