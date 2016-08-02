巴黎森林:散發都會風情的原木小套房

Rue de Rivoli 是巴黎一區最有象徵性的街區。今天我們要介紹的就是位在這條路上，散發著濃郁巴黎都會風情，卻又貼近自然、適合獨身貴族的小套房。
這間由設計師CRISTINA VELANI 所設計的小套房採用裸露式的木頭樑柱，整體的室內設計十分簡約時尚，卻也因為原木以及一些家飾品而古典溫馨。
現在就讓我們瞧瞧這間能夠深入巴黎生活的小套房吧!
設計師善加利用建築本身不規則形狀的屋頂，進而打造出一個親密且舒適的客廳。沙發與斜屋頂之間的空隙間設置了小型的木頭長桌，形成一個隱密的收納空間。從客廳就可以看出設計師毫不浪費套房內的每一個小角落。
在這間套房內，你可以欣賞到最巴黎的景緻，用眼睛感受住在這間套房每天呼吸到的歷史風華。
設計師被小木屋的概念啟發，將之運用在這個建築原有的屋頂格局，進而打造出一個在市區的溫馨小木屋空間。簡約的白色牆面與線條，搭配上一條獨特圖紋的柏柏地毯，勾勒出整間房間雅緻的氣息。
淺色的木頭地板與較為深色的樑柱相互襯托，典雅的大理石壁爐以及金色圓框的鏡子則透露出古典的風味。
這個套房的走廊間以自然弧形的木頭樑柱相隔，讓套房不用被厚重的牆面分開，卻又能劃分出兩種不同的生活空間。
雖說是小套房，但是對一個人來說還尚稱寬敞，充足的自然光打在白色的牆面上，讓室內更為明亮活潑。
隱身在客廳後方，實用、節省空間又隱密的小閣樓空間，是屋主能夠編織美夢的臥室。在此我們可以見到設計師聰明地用顏色劃分兩個不同的生活區塊。深灰色的牆面與白色的對比，屋內的格局讓人一目了然。
廚房的設計十分俐落，簡約線條的流理台、櫥櫃還有置物架讓人在視覺上感到整齊劃一，但是應有盡有的功能讓屋主可以盡情地在此烹飪。
小型的餐桌可以讓屋主在平常時招待友人，如果有特殊的多人晚餐聚會，屋主可以將延展桌放置在廚房與小餐廳間的留白上，讓日常生活不會過於擁擠，心情自然也更加輕鬆開闊。
巴黎的居家空間其實跟台灣頗為類似，如果你正在為設計私人小套房而苦惱的話，也許可以在這個專案中找到靈感。
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