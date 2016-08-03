奔馳非洲草原：大膽撞色的倫敦公寓

現代的倫敦是個獨特且充滿個性的城市，然而以外觀上來說，其數世紀的繽紛歷史為豐富的古典建築扎根。如果你對倫敦的印象僅止於大笨鐘或是西敏寺等老建築的話，今天的點子簿要顛覆你對倫敦的既定印象，帶你欣賞由設計達人所精心規劃的，充滿非洲鮮艷色彩的倫敦小公寓。
在這個公寓裡，你將會看到復古與現代的裝潢，以及點亮了每個生活角落，無所不在的非洲風情的傳統裝飾品。待在這個公寓裡，就像是橫跨了海峽，遠渡非洲旅遊。
嘿，廢話不多說，現在就啟程，一起冒險吧！
你是否一眼就被地上的土耳其藍地毯吸引住了？再仔細環視，洋溢非洲特色的裝飾品佇立在客廳的地板以及壁面收納櫃上，大膽圖紋的圓形坐墊，以及鮮艷的燈具，和諧地在這個空間共存著。
與客廳的風格相反，通往二樓的樓梯非常簡單，白色的牆面與灰色的階梯，似乎讓人更加期待，樓上空間的樣貌。
鮮艷的用色依舊延伸至臥室，但不一樣的是，飄逸的紗網沖淡了狂野的風格，為臥室這個休息的空間帶來一絲的浪漫。在一個稍微炙熱的夏日午後，似乎能夠在此來一場慵懶的午覺時光。
這間公寓的浴室在簡單中帶有玩心。飽和藍色的三角形地板磁磚，與牆上的單色磁磚形成美好的對比。由於浴室的主要面積為簡單的色系，因此地板的設計成為焦點，不會令人感覺過於雜亂。
在這小巧且現代的廚房中，似乎可以聯想到客廳的用色方式。純白的流理台與透明土耳其藍的開放式置物櫃，簡約卻不單調，還讓人感到心曠神怡。
一踏進陽台，相信每個人都會被豐富圖樣的地板磁磚吸引。在這個放鬆的空間中，設計師大膽地注入所有非洲原野的素材，將之打造為令人不知置身何方的奇異空間。對於想要學習如何將不同圖樣、裝飾品與家具混搭的人來說，這個陽台絕對是你必須參考的模範樣本！
你是否還滿意這趟旅程呢？如果你想看更多令人不知身在何方的創意住宅，不妨瞧瞧：