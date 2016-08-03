奔馳非洲草原：大膽撞色的倫敦公寓

現代的倫敦是個獨特且充滿個性的城市，然而以外觀上來說，其數世紀的繽紛歷史為豐富的古典建築扎根。如果你對倫敦的印象僅止於大笨鐘或是西敏寺等老建築的話，今天的點子簿要顛覆你對倫敦的既定印象，帶你欣賞由設計達人所精心規劃的，充滿非洲鮮艷色彩的倫敦小公寓。

在這個公寓裡，你將會看到復古與現代的裝潢，以及點亮了每個生活角落，無所不在的非洲風情的傳統裝飾品。待在這個公寓裡，就像是橫跨了海峽，遠渡非洲旅遊。

嘿，廢話不多說，現在就啟程，一起冒險吧！