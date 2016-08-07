老屋翻新: 俗氣公寓的時尚整容術

把老屋整頓得煥然一新並非最難的事情，要能擺脫俗氣的風格，才是設計師最大的挑戰。今天要介紹由 Inuk Home Studio 的專家們所一手打造的裝修專案，經由專家之手，一個老舊的小公寓被變成了吸睛的住家，其嶄新且有品味的風格讓人折服。
一起來看看改造前後的變化，其中的創新設計、顏色搭配，以及令人印象深刻的翻新技術，一定會帶給你許多的啟發！
先來參觀一下專家還未動手前的外觀，可以改造的地方真的很多。久未整修的地板破舊不堪，油漆斑駁朱顏已褪。
懸掛在陽台上的藍色破布，使得整個空間看來更為滄桑寂寥。
這間浴室大概是這棟老房子最糟糕的一部分！破舊的磁磚、鏡子、浴缸和浴簾令人不忍直視。由於浴室經久未修，肯定也已藏污納垢，相當不衛生，光是想像在裡面沐浴的感覺就讓人起雞皮疙瘩!
客廳和臥室一樣，一看就讓人心中湧入寂寥感。廉價的灰色沙發，上面舖著一些毯子，絲毫無法抹去這個空間帶給人頹敗的氣息。室內燈光太過明亮。客廳的照明應該是柔軟而微妙，能夠創造出優雅的氛圍。進到這個客廳的客人會感覺宛如置身聚光燈下，肯定很不舒服。
這處陽台已被改頭換面成一個精緻典雅的小空間，只要步到戶外，就可享受美好的陽光！
設計師特別在牆上設置了垂直的花園，為這個空間增添綠色元素，讓屋主可以在家中呼吸自然的氣息。對於住宅環境不大，空間有限的房子，這種垂直型的花園是相當巧妙的設計。
設計師同時也在這裡擺放了耐用的傢俱，不僅坐起來舒適，也經得起戶外天候的考驗。
你能相信，這就是之前所看到的浴室嗎？
重新裝修之後，這浴室已完全變身成一個清潔衛生、溫暖明亮，讓人能享受盥洗與沐浴時間的空間！設計師換掉了破舊的磁磚，將牆壁下半部改裝成米色系圖案的牆，上半部則漆成深藍色，和美麗的花紋形成鮮明的對比。
變身後的浴室絕對讓人想在浴缸裏泡個長長的澡，享受一些舒緩的自我時光。
設計師將這間臥室原有的高天花板和自然光特色發揮到了極致，為居住者創造了一個夢幻天堂！
他們留下了單純的白色牆壁，和溫暖的輕木地板形成鮮明的對比。窗戶被粉刷成淡綠色，為這個空間添加了明亮的顏色。床腳邊的小木頭桌上，放置了白色的亞麻布，和下方舖設的地毯，一起創造出極為典雅的氣氛。
現代感的復古照明設備，更是這個空間的一大亮點！床邊的兩座時尚燈具，和天花板上懸掛的燈飾相互呼應。小小環節，就讓這個房間完美變身！
變身後的客廳裡，風格十足的照明設備讓人眼睛一亮。高品質的傢俱，包括一組時尚的白色桌椅，輕鬆舒適的沙發和扶手椅，不僅是居家的最佳配備，同時也讓主人的品味流露無遺。
小貼士：給房間加張小地毯，就能增添更多的溫暖和美感。
牆上的藝術作品更是神來一筆，它將這個房間變成了一個富有色彩、個性和風格的居家空間。
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