老屋翻新: 俗氣公寓的時尚整容術

把老屋整頓得煥然一新並非最難的事情，要能擺脫俗氣的風格，才是設計師最大的挑戰。今天要介紹由 Inuk Home Studio 的專家們所一手打造的裝修專案，經由專家之手，一個老舊的小公寓被變成了吸睛的住家，其嶄新且有品味的風格讓人折服。

一起來看看改造前後的變化，其中的創新設計、顏色搭配，以及令人印象深刻的翻新技術，一定會帶給你許多的啟發！