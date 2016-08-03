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翻新奇蹟:令人一看就微醺的魔力店家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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裝修的魅力就在於設計師能看到一個殘破的物件的內在價值，進而賦予其意想不到的新生命。在這個講求環保以及永續的年代，與其購買全新的房屋，不如動工著手改造既有的空間。

今天的翻新奇蹟將帶你欣賞由來自 SHOEI 的專家們親手改造的 27 年的鋼筋混凝土出租公寓。這間公寓在改造前平庸無奇，雖然不是糟到不可入眼，但是毫無特色可言。

現在就讓我們看看，這間公寓化身為讓人一眼看去就微醺的店家的過程。

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改造前：充滿時代感的小廚房

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翻新前的廚房既擁擠又跟不上時代，雖然還堪用，但是總讓人感覺有些淒涼。搭配白光的黃色地板以及淺黃的天花板，讓這個空間看起來缺乏朝氣。

改造後:寬敞的開放式廚房

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改造後的牆面依舊使用磁磚，但你瞧瞧，磁磚的樣式以及排列樣是讓整個空間立刻高雅起來。寬敞且耐用的不銹鋼流理台與現代的廚房配備都讓人感到耳目一新。你也可以看到不同照明的重要性，設計師光是使用閃爍著黃光的現代風吊燈，廚房立馬浪漫滿屋。

改造前:蕭瑟又沒特色

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就像廚房一樣，房間的主要空間在裝修前那褪色的天花板以及地板沒有特色又讓人感到年代久遠。如果生活在這樣的環境中，心情應該很難雀躍起來吧!

改造後:氣氛滿點的工業風格

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混凝土的天花板與地板一點也不會讓人感到生硬，反而比改造前有氛圍許多。木頭家具淡化了混凝土建材的工業感，為這個空間帶來滿滿的溫暖。遍及天花板的現代吊燈，即使是閃爍著黃光，每個角落都能被點亮，一點也不昏暗。

改造後:磁磚的妙用

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浴室裡面使用的磁磚維繫著廚房的磁磚風格，地面上的小花圖樣蜂巢磁磚也特別有懷舊的風味，再搭上復古的水龍頭，這間浴室的風格獨具。廁所的主要色調為白色，然後延伸出不同的小變化，也讓浴室既整潔卻又不會流於平凡。

改造後:照明是關鍵點

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就像我們前面提到的，你絕對無法想像照明的改變對於一個空間的氛圍有多重要。設計師利用大量的聚光燈和吊燈，打亮室內的空間。從老式的美式吊燈，到愛迪生燈泡的燈具，你會發現搭配不同樣式的燈具，其實可以和諧共存，但又風情萬種。

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