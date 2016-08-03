翻新奇蹟:令人一看就微醺的魔力店家

裝修的魅力就在於設計師能看到一個殘破的物件的內在價值，進而賦予其意想不到的新生命。在這個講求環保以及永續的年代，與其購買全新的房屋，不如動工著手改造既有的空間。
今天的翻新奇蹟將帶你欣賞由來自 SHOEI 的專家們親手改造的 27 年的鋼筋混凝土出租公寓。這間公寓在改造前平庸無奇，雖然不是糟到不可入眼，但是毫無特色可言。
現在就讓我們看看，這間公寓化身為讓人一眼看去就微醺的店家的過程。
改造後的牆面依舊使用磁磚，但你瞧瞧，磁磚的樣式以及排列樣是讓整個空間立刻高雅起來。寬敞且耐用的不銹鋼流理台與現代的廚房配備都讓人感到耳目一新。你也可以看到不同照明的重要性，設計師光是使用閃爍著黃光的現代風吊燈，廚房立馬浪漫滿屋。
混凝土的天花板與地板一點也不會讓人感到生硬，反而比改造前有氛圍許多。木頭家具淡化了混凝土建材的工業感，為這個空間帶來滿滿的溫暖。遍及天花板的現代吊燈，即使是閃爍著黃光，每個角落都能被點亮，一點也不昏暗。
浴室裡面使用的磁磚維繫著廚房的磁磚風格，地面上的小花圖樣蜂巢磁磚也特別有懷舊的風味，再搭上復古的水龍頭，這間浴室的風格獨具。廁所的主要色調為白色，然後延伸出不同的小變化，也讓浴室既整潔卻又不會流於平凡。
就像我們前面提到的，你絕對無法想像照明的改變對於一個空間的氛圍有多重要。設計師利用大量的聚光燈和吊燈，打亮室內的空間。從老式的美式吊燈，到愛迪生燈泡的燈具，你會發現搭配不同樣式的燈具，其實可以和諧共存，但又風情萬種。
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