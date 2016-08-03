翻新奇蹟:令人一看就微醺的魔力店家

裝修的魅力就在於設計師能看到一個殘破的物件的內在價值，進而賦予其意想不到的新生命。在這個講求環保以及永續的年代，與其購買全新的房屋，不如動工著手改造既有的空間。

今天的翻新奇蹟將帶你欣賞由來自 SHOEI 的專家們親手改造的 27 年的鋼筋混凝土出租公寓。這間公寓在改造前平庸無奇，雖然不是糟到不可入眼，但是毫無特色可言。

現在就讓我們看看，這間公寓化身為讓人一眼看去就微醺的店家的過程。